RFC stoot Be Ready van eerste plaats, Dussense Boys overklast Boeimeer

zondag 1B Moerse Boys koploper na ruime zege, hattrick Marijnis­sen bij Rood-Wit

16:38 Moerse Boys is de nieuwe koploper in de eerste klasse B. De ploeg uit Klein-Zundert haalde uit tegen Olympia en zag VOC punten verliezen. Rood-Wit won thuis van hekkensluiter Groeneweg: Thomas Marijnissen was goed voor een hattrick.