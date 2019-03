RFC pakt punt dankzij doelman Buijks

Ge­sta-ta­lent Voeten: ‘Iedereen in het dorp heeft iets met voetbal. Het is wel wat als je dan in het eerste staat’

11:00 De naam Galder en Strijbeek Ten Aanval past dit jaar écht bij de club. De vierdeklasser heeft alle schroom van zich afgegooid en is gaan voetballen. Geen rotschop naar voren meer en het duel inkleunen, maar van achteruit opbouwen. ,,We hebben die tactiek dit seizoen onder Anjo Wintermans ontwikkeld. We hebben een aantal heel technische spelers op bepalende posities, zij sturen het team. Vorig jaar was het echt degradatievoetbal, nu maken we zelf steeds vaker het spel.”