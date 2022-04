RFC pakt in blessuretijd de volle winst tegen DIOZ: ‘We hebben nu zestien keer op rij gewonnen’

zondag 4CRFC kwam bij DIOZ goed weg. Ondanks een veldoverwicht werd pas in blessuretijd de winst veilig gesteld, 3-4. PCP kwam in Noordhoek niet verder dan 1-1. Dussense Boys kwam thuis tegen SVC ook niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Right-oh pakte weer eens drie punten. Thuis werd met 3-1 van DEVO gewonnen. DIA won met 1-0 van Raamsdonk. Right-oh versloeg thuis DEVO met 3-1. SAB won in Wagenberg met 3-1 van VCW.

Noordhoek - PCP 1-1 (0-1). 0-1 Mohammed Lamou, 1-1 Willem van Eekeren.

,,We hadden met de rust zeker met 4-0 of 5-0 voor moeten staan. We maken de kansen gewoon niet af", treurde PCP-trainer Richard Hoogkamer. ,,Voor rust kreeg PCP veel kansen om ons op een flinke achterstand te zetten. Na de pauze sloeg de wedstrijd om en waren wij de betere ploeg. Een tweede doelpunt van ons werd wegens vermeend buitenspel afgekeurd”, keek Jerry van Huuksloot terug op het behaalde punt.

DIOZ - RFC 3-4 (2-2). 1-0 Davy Dircken, 1-1 Ibrahim Ikililou, 2-1 Roland van Hooff, 2-2 Jeroen Kouwenberg, 3-2 Davy Dircken, 3-3 Maikel Luijbregts, 3-4 Joost Blom.

,,Ondanks dat we de betere ploeg waren, was dit een zwaar bevochten overwinning. Ik ben trots op het gezamlijke resultaat tot nu toe. We hebben nu 16 keer op rij gewonnen, waarvan 15 keer onder mijn leiding”, zei RFC-trainer Rob Stuy van de Herik.

,,Het is zuur om in blessuretijd te verliezen. We hebben er hard voor geknokt, maar RFC is een goed voetballend team. We kwamen steeds op voorsprong, maar steeds maar van korte duur. Na de pauze kregen beide teams goede kansen”, zei DIOZ-trainer John van Aert.

Dussense Boys - SVC 1-1 (1-1). 1-0 Joeri van Heel, 1-1 Tim van den Dool.

,,Ik denk dat wij iets meer recht op de overwinning hadden. Tot twee keer toe wordt ons een strafschop onthouden. De neutrale toeschouwer zou zeker genoten hebben van deze wedstrijd", zei Dussense Boys-trainer André Vos. ,,We hebben wat meer kansen gehad dan Dussen, maar met dit gelijkspel kunnen we leven”, zei SVC-trainer Joost Hulshof.

Right-oh - DEVO 3-1 (3-1). 0-1 Ruud Koevoets, 1-1 Ferhat Karasahin, 2-1 Dani Langermans, 3-1 Daniek Maas.

Arno Gabriëls van Right-oh was vooral blij met de drie punten. ,,Na twee nederlagen was het belangrijk om weer eens te winnen. Van de 0-1 schrokken we even. Gelukkig konden we dit rechtzetten. De tweede helft was matig.” ,,Ik ben trots op mijn team. We hadden mijn inziens meer verdiend. Zeker in de tweede helft, waarin wij vier goede kansen kregen”, zei DEVO-trainer Ferry Jansen.

VCW - SAB 1-3 (1-2). 0-1 Nick Pieters, 1-1 Ruud Baaij, 1-2 Pieters, 1-3 Calvin Vertriest.

,,Er zat meer voor ons in, maar uiteindelijk hebben we niet gebracht wat we moesten brengen. Teleurstellend voor ons", zei VCW-trainer Arjan Kwaaitaal. ,,Met twee prachtige doelpunten was dit een terechte overwinning. We hebben het met onze krappe selectie goed opgepakt en kunnen weer naar boven kijken", zei SAB-trainer Martijn Malinka.

DIA - Raamsdonk 1-0 (1-0). 1-0 Delvano van Bussel.

,,We worden door onszelf tekort gedaan. Voor de pauze laten we zeker drie open kansen liggen. De tweede helft hebben met volop risico gespeeld. We hadden minimaal één punt verdiend”, keek Raamsdonk-trainer Louis Roovers terug op de nipte nederlaag. ,,Bij vlagen lieten we goed voetbal zien. Deze wedstrijd heeft veel energie en kracht gekost. Na de 1-0 lieten we kans op 2-0 onbenut. Zodoende bleef het tot de laatste seconde spannend", zei DIA-trainer Erik van Rooij.

WDS’19 - Terheijden - op verzoek van Terheijden tot 14 april vanwege corona uitgesteld.