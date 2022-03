RFC neemt weer verder afstand na winst op VCW

DIA - Noordhoek 2-1 (0-1). 0-1 Jordi van Geel, 1-1 Jorn Brocks, 2-1 Remco Sluijk.

,,We hebben gewonnen, maar daar is alles mee gezegd. Het is zo jammer als je een goed kunstgrasveld hebt, dat je op een onbespeelbaar grasveld moet spelen. We waren vandaag de gelukkig winnaar”, concludeerde DIA-trainer Erik van Rooij.

DIOZ - Terheijden 2-2 (0-1). 0-1 Jaimy de Koning, 0-2 Max Brouwers, 1-2 Tommie Konings (pen.), 2-2 Stijn Kuijstermans.

,,We moeten meer doen met de kansen die we krijgen en we geven het te makkelijk weg”, zei een teleurgestelde Terheijden-trainer Fred Vrolijk.

VCW - RFC 1-3 (0-2). 0-1 Pepijn Borst, 0-2 Maikey Luybregts, 1-2 Robbie Kerremans, 1-3 Melvin Blankers.

,,In de eerste helft stond het goed bij ons, maar we zijn niet scherp genoeg bij het uitverdedigen. Tegen een ploeg met zoveel scorend vermogen als RFC is dat niet handig”, oordeelde VCW-trainer Arjan Kwaaitaal. ,,Dit was een gunstige middag voor ons. Bij een 2-1-tussenstand lieten we enkele goede kansen liggen”, zei RFC-trainer Rob Stuy van de Herik. Men name Ibrahim Ikililou mag zich dat aanrekenen. Tien minuten voor tijd viel de beslissende treffer.

Dussense Boys - Raamsdonk 3-0 (2-0). 1-0 Jeppe Sassen, 2-0 André Segeren, 3-0 Jeppe Sassen.

,,We hadden moeite met de wind, maar hebben continu de druk op Raamsdonk kunnen houden. Dit was een prima overwinning”, zei een tevreden Dussense Boys-trainer André Vos. Raamsdonk dat nog altijd een 10-tal spelers mist kwam tegen dit Dussense Boys tekort. ,,Mijn team heeft prima weerstand geboden tegen een sterk spelend Dussen”, zei Raamsdonk-trainer Louis Roovers.

WDS’19 - PCP 1-3 (0-0). 0-1 Achraf Mejout, 0-2 en 0-3 Mouhcine Zerouali, 1-3 Koen van Kleef.

WDS'19 miste noodgedwongen Bayram en Abdul Avci. De twee broers zaten op het vliegveld in Istanbul. Vanwege het slechte weer waren er geen vluchten richting Nederland. ,,We hadden minimaal één punt verdiend. We hebben zeker 6 a 7 goede kansen gehad”, zei WDS'19-trainer Martijn van Wanrooij. PCP-trainer Richard Hoogkamer sprak van een nuttige overwinning.

Right-oh - SAB 6-1 (4-0). 1-0 Daniek Maas, 2-0 e.d., 3-0 Siem Veldhoven, 4-0 Ferhat Karasahin, 6-0 Siem Veldhoven, 6-1 Davey Remie.

,,Tegen een zwaar gehavend SAB was dit voor ons een makkelijke overwinning. Bij ons was Ruud van Dijk vanwege een blessure afwezig. Na 12 minuten stonden we al met 2-0 voor. Met de rust, die we met 4-0 ingingen was de strijd al gestreden", zei Right-oh-trainer Arno Gabriëls.