RFC loopt na gelijkspel van Terheijden verder uit

Terheijden - DIA 0-0.



Zowel Terheijden-trainer Fred Vrolijk als DIA-trainer Erik van Rooij waren het erover eens dat het allemaal niet best was. “Een matige wedstrijd op een slecht bespeelbaar veld met veel lange ballen. Strijd en energie was er voldoende maar veel leverde dit allemaal niet op”, vonden beide trainers.

SVC - Right-oh 4-1 (1-0). 1-0 Tim van den Dool, 2-0 Jaro Kerstens, 2-1 Daniek Maas (pen.), 3-1 Yourian Frijters, 4-1 Jaro Kerstens.

“SVC legde veel meer energie en beleving in de wedstrijd. Na de 2-1 werd het nog spannend met nog vijf minuten te spelen. Maar het was SVC dat uit de omschakeling nog twee keer scoorde", treurde Right-oh-trainer Arno Gabriels. “Een goed aangesneden voorzet van Tom van Hoof werd door Tim van den Dool binnen gekopt. Dit was een dik verdiende overwinning”, zei SVC-trainer Joost Hulshof.

PCP - Dussense Boys 1-0 (0-0). 1-0 Azzedine Taouil.

“We hebben weinig weggeven. Dussen was een moeilijke tegenstander, maar we waren wel dominanter", zei PCP trainer-Richard Hoogkamer. “We hebben te weinig kunnen brengen. Al met al niet goed genoeg in deze wedstrijd”, gaf Dussense Boys-trainer Andre Vos aan. De scheidsrechter heeft de wedstrijd nog even stil moeten leggen, nadat het publiek verbaal onvriendelijk werd achter het doel van Dussense Boys.

RFC - WDS'19 3-0 (3-0). 1-0 Joost Blom, 2-0 Kevin van de Heijkant, 3-0 Melvin Blankers.

"We misten vandaag 5 basisspelers. Wij waren effectiever in de eerste helft, maar WDS’19 had het betere van het spel”, vond RFC-trainer-Rob Stuy van de Herik. “Qua kansen was het een 3-7-verhouding in ons voordeel. Dit was misschien onze beste wedstrijd van het seizoen. Als we dit vasthouden , dan valt het kwartje nog wel een keer onze kant op", zei WDS'19-trainer Martijn van Wanrooij.

SAB - DEVO 2-1 (0-1). 0-1 Tijn Snepvangers, 1-1 Rick Mertens (pen.) 2-1 Mertens.

,,We hebben lang met tien man moeten spelen na een rode kaart van een van onze verdedigers. We hebben hierna voor elke meter geknokt”, aldus aanvoerder Tonie Snoeren, die vanwege een blessure niet meedeed.

Raamsdonk - VCW 3-1 (1-0). 1-0 Yordi Vissers, 2-0 Jordi van de Korput (strafs), 3-0 Yordi Vissers, 3-1 Robbie Kerremans.

“Een sportieve wedstrijd, die qua voetbal in balans was. Wij waren alleen effectiever in de afronding", zei Raamsdonk-trainer Louis Roovers. “VCW had het betere van het spel, maar na een discutabele strafschop tegen, die benut werd viel al snel de 3-0. Met een mooi doelpunt van Robbie Kerremans konden we de wedstrijd afsluiten", keek VCW-trainer Arjan Kwaaitaal terug op de wedstrijd.

Noordhoek - DIOZ 1-2 (0-1). 0-1 Peter van den Bom, 1-1 Finn van Huuksloot , 1-2 Guus Feijns.

,,Een gelijkspel zou de juiste uitslag geweest zijn. We hadden het geluk om in blessuretijd nog te scoren”, gaf DIOZ-trainer John van Aert aan. Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot vond ook dat een gelijkspel terecht zou zijn geweest.