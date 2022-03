RFC kruipt door het oog van de naald, Rimboe wint topper

Zondag 4B, 4C en 4DIn de vierde klasse C keek RFC uit Raamsdonksveer halverwege de wedstrijd nog tegen een 0-2-achterstand aan tegen buurman Raamsdonk. Na de pauze kon RFC de schade herstellen en won uiteindelijk met 4-2. Rimboe wint in 4B een topper, BSC pakt de punten op bezoek bij ODIO.

Zondag 4B

NSV – NVS 4-1(0-1). 0-1 Gerben Kools, 1-1 Martijn de Bruijn, 2-1 Rob van Berzon, 3-1 Martin Kuijer, 4-1 Marijn Kerstens.

NSV wint de degradatiekraker van NVS. Na eerst nog op achterstand gekomen te zijn, werd de schade in de tweede helft hersteld. Winnend coach Hans Vos was dan ook opgelucht. ,,Blij dat we gewonnen hebben, na de ruststand zag ik de bui eerlijk gezegd al hangen, maar de jongens hebben zich geweldig herpakt.’’ Verliezend coach Bram Kot was realistisch. ,,Het heeft er vandaag niet ingezeten. NSV was gewoon beter.’’

METO – Rimboe 0-1(0-0). 0-1 Nasser El Bothazzaoti.

Rimboe wint de topper tegen METO. Door deze magere overwinning slaat de ploeg een gat met METO, wat volgens de verliezend coach Ronald Broos niet meer te overbruggen is. ,,Ik denk dat we dat nu wel even uit ons hoofd moeten zetten. Het was af- of aanhaken vandaag, dat is helaas niet gelukt.’’ Rimboe-coach Yasin Cayir is erg content met de punten. ,,We hebben een zwaar programma voor de boeg, dus een overwinning was welkom.’’

ODIO – BSC 0-2(0-2). 0-1 Levy Schotel, 0-2 eigen goal ODIO.

BSC wint van concurrent ODIO en klimt op de ranglijst. BSC-coach Bas Antens was erg tevreden met het verloop van de wedstrijd. ,,We komen binnen 25 minuten al 0-2 voor, daardoor komen we eigenlijk de gehele wedstrijd niet meer in de problemen. Het begin was ook goed, we waren fel en zetten hoog druk. Dat resulteerde in de goals en een verdiende overwinning.’’

Zondag 4C

RFC - Raamsdonk 4-2 (0-2) - 0-1 Mathijs Kerst, 0-2 Marvin Blom, 1-2 Joost Blom, 2-2 Jari Langermans, 3-2 en 4-2 Mickey Hoogmoed.

,,In de eerste helft werden we door een feller Raamsdonk afgetroefd. Op basis van de tweede helft hebben we verdiend gewonnen”, zei RFC-trainer Rob Stuy van de Herik. ,,Met de rust stonden we met 0-2 voor. Hierop was niets af te dingen. De 1-2 viel te vroeg in de tweede helft. We hebben te weinig gekregen en dat RFC nog naar 4-2 uitloopt geeft een geflatteerde uitslag weer”, zei een trotse maar teleurgestelde Raamsdonk-trainer Louis Roovers. De derbyzege ging wel ten koste van twee rode kaarten, waarbij de scheidsrechter de wedstrijd drie minuten voor tijd ook nog even stillegde. De voorsprong op naaste concurrent Terheijden bedraagt nu zeven punten.

Dussense Boys - DIA 2-2 (1-1) - 1-0 André Segeren, 1-1 Menno van Vliet, 1-2 Thomas van Burik, 2-2 Bob Leemans.

,,Dankzij onze doelman Wesley van Biezen stond het met de rust nog 1-1 en keken we niet tegen een ruime achterstand aan. Toen we met 1-2 achter kwamen zijn we omgeschakeld naar een systeem met drie spitsen. Dit leverde in een enerverend duel in de 80ste minuut de gelijkmaker op”, zei Dussense Boys-trainer Andre Vos. ,,Over de gehele wedstrijd hadden wij moeten winnen. Halverwege hadden we zeker met 4-1 voor moeten staan. Na de pauze hebben we niets meer weggegeven, maar uit een vrije trap weet Dussen nog te scoren. We hebben hard gewerkt en bij vlagen goed gevoetbald”, zei een tevreden DIA-trainer Erik van Rooij.

Zondag 4D

Viola – Blauw Wit 3-2(0-1). 1-1 Martijn de Kock, 2-1 Jaap Caron, 3-1 Justin Meeuwsen.

Viola boekt een belangrijke zege thuis tegen Blauw Wit. Ondanks een achterstand bij rust, werd Blauw Wit toch verslagen. Trainer Dennis de Bruin was dan ook uitermate tevreden. ,,De eerste helft was Blauw Wit beter, maar we hebben ons echt heel goed herpakt de tweede helft. We gingen tactisch anders spelen en dat werkte, complimenten naar de jongens.’’

Gloria UC – Audacia 0-2 (0-0).

Gloria gaat thuis pijnlijk onderuit tegen mede-laagvlieger Audacia. Door de nederlaag ziet het team van coach John Janssen een concurrent weglopen. Zijn reactie was veelzeggend. ,,Het was een slechte wedstrijd en we hebben terecht verloren.’’