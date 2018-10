RFC klimt naar tweede plaats, koploper Terheijden verslikt zich in Chaam

Right'Oh - WDS'19 4-1 (0-0). 1-0 en 2-0 Jari Langermans, 3-0 en 4-0 Siem Velthoven, 4-1 Bas Smulders. ,,We waren in de eerste helft oppermachtig. Daar hadden we de doelpunten moeten maken", baalde WDS'19-trainer Gijs Smulders na afloop.

Blauw Wit'81 - Be Ready 4-2 (2-1) 1-0 Bas Jansen, 1-1 Robin van de Noort, 2-1 Jansen, 3-1 Thimo Netten, 3-2 Tim van Dam, 4-2 Toby Netten.

Be Ready kwam tekort tegen Blauw Wit'81. ,,We verloren omdat we in verdedigend opzicht onze afspraken niet nakwamen", meldde Be Ready-trainer Arno de Vries.