RFC heeft ‘last’ van kampioensfeestje, strijd om derde periode nog verre van beslist

Zondag 4CDIA, SVC en PCP hebben nog goed uitzicht op de derde plaats in de rangschikking. In de strijd om de derde periode liggen de kaarten anders. Daar zijn Noordhoek, Right oh, WDS'19 en DIOZ nog in de race.

DIOZ - SAB 0-0.

,,Ik denk dat wij vandaag een puntje gestolen hebben. DIOZ had verdiend om te winnen, maar wij kregen in de slotfase ook nog een grote kans”, gaf SAB-trainer Martijn Malinka aan.

,, Dat we niet gewonnen hebben was heel teleurstellend. Zeker 15 open kansen hebben we laten liggen. En dan mag je na afloop nog blij zijn dat SAB in de slotfase ook een grote kans laat liggen, anders ga je nog met een verliespartij van het veld af. Dit is flink balen”, zei DIOZ-trainer John van Aert.

Noordhoek - WDS’19 2-1 (1-0). 1-0 Christian Reuvers, 2-0 Jordy van Geel, Tyran Sitters (e.d.)

,,Dit is een teleurstellend resultaat voor ons. Na vijf minuten krijgt Bayram Avci een grote kans, maar hun doelman Joel van der List redde goed. Na de rode kaart voor hun keeper, was het voor Noordhoek alleen nog maar tegenhouden. Wij waren hier in deze fase te slordig", besefte WDS'19-trainer Martijn van Wanrooij.

,,We hebben als collectief een hele goede wedstrijd gespeeld. Gezien het spel had het eigenlijk meer moeten zijn. In de strijd om de handhaving zijn dit drie belangrijke punten”, keek Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot terug op de gewonnen wedstrijd.

Dussense Boys - Right oh 1-3 (0-3). 0-1 Daniek Maas, 0-2 en 0-3 Siem Velthoven, 1-3 Jeppe Sassen.

,,In de tweede helft na enkele omzettingen liep het beter, maar na de 1-3 lukte het ons niet om de kansen op 2-3 te verzilveren. In de eerste helft hadden wij moeite met het spel van Right oh", zei Dussense Boys trainer André Vos.

,,Siem Velthoven was vanmiddag onze grote man en dat niet alleen vanwege zijn twee doelpunten. Voor rust waren wij scherp en had Dussen niets in te brengen. Na de pauze was de scherpte weg en kon Dussense Boys wat terugdoen", zei Right oh-trainer Arno Gabriels.

PCP - RFC 4-0 (1-0). 1-0 Mouhcine Zerouali, 2-0 Mahaari, 3-0 Moustapha Houba, 4-0 Mohammed Lammou.

,,Dit was een matige wedstrijd van beide teams. Je kon merken dat RFC niet helemaal scherp was”, zei PCP-trainer Richard Hoogkamer.

,,Zaterdagavond hebben we ons kampioensfeestje gehad en dat was vanmiddag te merken ook", zei RFC-verdediger Melvin Blankers.

Terheijden - Raamsdonk 3-3 (1-1). 0-1 Jordi van de Korput (pen.), 1-1 Ferry Kools, 1-2 Yordi Vissers, 2-2 Kools, 3-2 Jaimy de Koning (pen.), 3-3 Lars van Strien (pen.)

,,We willen ons goed voorbereiden op de nacompetitie en hebben daarom enkele spelers vrijaf gegeven zodat kleine kwaaltjes kunnen genezen. De invallers hebben het meer dan goed gedaan, zo ook de 16-jarige Kelso van Hees, die debuteerde”, zei Terheijden-trainer Fred Vrolijk.

,, We hebben gestreden op het scherpst van de snede. Ik kan met het eindresultaat leven, maar gezien de kansen hebben we ons niet beloond", keek Raamsdonk-trainer Louis Roovers terug op het gelijke spel.

DIA - VCW 1-1 (1-1). 1-0 Remco Sluijk, 1-1 Ard Baaij.

,,Het positieve is dat we zoveel kansen krijgen, maar we kunnen ze niet of nauwelijks benutten. Dit is ook een vorm van kwaliteit. We hadden de derde plaats allang veilig moeten stellen", reageerde DIA-trainer Erik van Rooij.

,,We moeten blij zijn dat we er één punt uitgesleept hebben. In de tweede helft konden we er niet meer uitkomen en was het alleen maar tegenhouden", zei VCW-trainer Arjan Kwaaitaal.

SVC - DEVO 3-1 (1-1). 0-1 Ruben Corsmit, 1-1 Jorn Magielse, 2-1 en 3-1 Nick Vrins.

,,Met een mooi afstandsschot van Ruben Corsmit in de kruising komen we op voorsprong, maar daarna lukte het niet meer om te scoren”, zei DEVO-trainer Ferry Jansen.

,,De gelijkmaker van Jorn Magielse belandde mooi in de bovenhoek en na rust maakte Nick Vrins met twee doelpunten het karwei af”, zei SCV-trainer Joost Hulshof