RFC haalt bijna de dubbele cijfers, Boeimeer blijft steken op remise

SSC’55 - Dongen 0-1 (0-1). 0-1 Joep van Overbeek.

,,Het was een leuke pot die beide kanten op had kunnen vallen. Ik wisselde al een beetje voorzichtig om het punt te koesteren en toen schoot Joep van Overbeek de bal in de laatste minuut binnen”, vertelde Dongen-coach Luke van Overbeek tevreden na afloop.

RFC - Rijen 9-1 (2-0). 1-0 Rick van Drunen, 2- 0 Timo Kerstens, 2-1 Tijn van Vliet, 3-1 Tygo Geuzendam, 4-1 Ron van der Wulp, 5-1 Hidde Meslan, 6-1 Van der Wulp, 7-1 Imaro Siberie, 8-1 Kerstens, 9-1 Jeffrey Leemans.

Rijen-coach Hans van den Nieuwenhuizen was tevreden over het eerste uur: ,,Maar toen moesten we noodgedwongen wisselen en stortte het finaal in.” Bij RFC waren ze dan ook met name tevreden over de tweede helft. ,,We gingen de eerste helft te veel in hun tempo mee, na rust speelden we sneller en dan scoor je ook doelpunten”, vertelde RFC-coach Paul van der Donk.

Olympia’60 - Oosterhout 3-3 (2-3). 0-1 Oosterhout, 1-1 Sam Melsen, 1-2 en 1-3 Oosterhout, 2-3 en 3-3- Nick van Wanrooij.

,,Als je na een 1-3 achterstand nog een punt pakt, ben ik tevreden”, aldus Olympia’60-coach Mo Duzgun. ,,We hebben veerkracht getoond en keihard gewerkt.”

Baronie - DESK 1-3 (0-1). 0-1, 0-2 en 0-3 DESK, 1-3 Arthur Barskaja.

,,We hebben terecht verloren. Vanaf de warming-up hebben we ons niveau niet gehaald”, baalde Baronie-trainer Ricardo van den Bos.

SCO - The Gunners 0-1 (0-1). 0-1 Daniël Zwanenburg.

The Gunners-trainer Brian Piris was van mening dat de overwinning niet gestolen was: ,,Voetballend had het beide kanten op gekund, maar op basis van strijdlust hebben we verdiend gewonnen.” Dat zag zijn collega anders. ,,De eerste helft waren we veel beter, maar maakten we de kansen niet af. Je wilt vooruit en dan loop je uiteindelijk in de val. Het was een wedstrijd van ideale schoonzonen tegen straatschoffies en dan wint niet het beste team, maar het slimste team”, vertelde SCO-coach Edwin Verheijen na afloop. Hij deelde nog de complimenten uit aan The Gunners-keeper Michael van Gastel: ,,Die pakte heel veel ballen.” Dat had ook Piris gezien. ,,Hij is al wat ouder, maar keepte als een jonge god. En daarachter hebben we ook nog twee goede en jonge keepers.”

Boeimeer - Berkdijk 2-2 (2-2). 0-1 Davey van Ark, 1-1 Mikey Damen, 1-2 Jorg Snoeren, 2-2 Guilliano Wierikx.

Boeimeer speelde meer tegen zichzelf dan tegen Berkdijk. Tegen een matige tegenstander kwam de thuisclub niet verder dan een gelijkspel. ,,De eerste helft was niet goed genoeg. We speelden traag en leden veel balverlies”, gaf ook Boeimeer-trainer Meindert Dijkstra toe. ,,We waren gedurende de tweede helft te gretig om de goal te maken, waardoor we uit positie liepen en te lang met de bal liepen.”