RFC geeft bijna riante voorsprong uit handen, SAB wint in stadsderby tegen WDS'19

zondag 4cDoor een terechte 5-2-nederlaag verliest WDS’19 het contact met de bovenste ploegen. In plaats van te klimmen naar de vierde plaats zakt de ploeg uit de Haagse Beemden naar een zesde plaats. SAB daarentegen klimt van een tiende naar een zevende plaats in de ranglijst. Terheijden rekende in eigen huis hardhandig af met Noordhoek, Right-Oh won makkelijk bij hekkensluiter DEVO met 0-4.

Terheijden - Noordhoek 6-1 (3-0). 1-0 en 2-0 Jaimy de Koning, 3-0 Bas van den Bersselaar, 3-1 Christian Reuvers, 4-1 Jason Joosen, 5-1 Martin Mertens, 6-1 De Koning.

,,Een verdiende zege voor Terheijden", berustte Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot zich in de nederlaag. ,,De snelle 2-0-voorsprong door twee vrije trappen van De Koning was een goed steuntje in de rug. Na de 3-1 hadden we weer snel het initiatief”, vulde Terheijden-trainer Fred Vrolijk aan.

SVC - VCW 1-0 (1-0). 1-0 Tom van Hoof.

,,Omdat wij het niet afmaakten en een zuivere 2-0 afgekeurd werd, bleef het spannend", zag SVC-trainer Joost Hulshof, trainer van SVC. VCW-trainer Arjan Kwaaitaal vond een gelijkspel meer recht doen aan de krachtsverhoudingen. ,,Bij de 1-0 ging onze doelman Hans Gelens niet geheel vrijuit. Een schot van Tim van Dongen werd door SVC goed geblokkeerd.”

DEVO - Right-Oh 0-4 (0-2). 0-1 Siem Velthoven, 0-2 Ruud van Dijk, 0-3 Bob van Schijndel, 0-4 Velthoven.

DEVO-trainer Ferry Jansen vond de uitslag wat geflatteerd. ,,Op de cruciale momenten zat het ons niet mee. De 1-1 gelijkmaker werd onder andere afgekeurd. Verder gaven we zelf ook niet thuis.” Right-Oh-trainer Arno Gabriels was blij met de overwinning. ,,Dit was niet onze beste wedstrijd, maar de 0-4 was wel een juiste afspiegeling. Er zijn ons twee strafschoppen onthouden. Het belangrijkste is dat we weer eens wonnen.”

PCP - DIOZ 0-1 (0-1). 0-1 Guus Feijns.

,,Uit een vrije trap tikte Guus Feijns de winnende treffer binnen", zei een opgeluchte DIOZ-trainer John van Aert. ,,In de tweede helft moesten we alles bij zetten om de nul te houden. Door deze winst hebben we weer aansluiting.” PCP-trainer Richard Hoogkamer zag zijn ploeg niet het gewenste niveau halen. ,,We liepen weer eens achter de feiten aan. DIOZ is gewoon een zwakke tegenstander, deze hadden we moeten winnen.”

RFC - Dussense Boys 4-3 (3-0). 1-0 Maikey Luijbregts, 2-0 Mickey Hoogmoed, 3-0 Jari Langermans, 3-1 Harry Sassen, 3-2 Jeppe Sassen, 4-2 Langermans, 4-3 Sem Heijmans.

,,De doelpunten vielen te makkelijk, maar we hebben er in de tweede helft wel weer een wedstrijd van gemaakt. We kwamen tijd te kort, anders was het zeker 4-4 geworden”, reageerde Dussense Boys-trainer André Vos.

Raamsdonk - DIA 0-1 (0-1). 0-1 Remco Sluijk.

,,De tweede gele kaart voor Yordi Vissers in de 30ste minuut was het kantelpunt in de wedstrijd”, zag Raamsdonk-trainer Louis Roovers. ,, We konden met tien man te weinig brengen tegen DIA.” DIA-trainer Erik van Rooij zag een incompleet DIA strijden voor de drie punten. ,,We hebben redelijk gespeeld en keihard gewerkt. Omdat we te weinig scoorden bleef het spannend.”

SAB - WDS'19 5-2 (3-1). 0-1 Koen van Kleef, 1-1 Jules van de Pol, 2-1 Rick Mertens, 3-1 Tonie Snoeren, 4-1 Mertens, 4-2 Cheyondre Richardson, 5-2 Snoeren.

Aan de 5-2-overwinning van SAB op stadgenoot WDS’19 viel niets af te dingen. De gasten uit de Haagse Beemden brachten op sportpark Ruitersbos bij SAB te weinig om echt aanspraak te mogen maken op meer.

Toch was de wedstrijd koud begonnen of Koen van Kleef had de 0-1 al achter een opzichtig blunderende doelman Peter de Koning liggen. SAB trok onder aanvoering van Tonie Snoeren ten strijde en na enkele halve kansen was het in de 17ste minuut raak. Jules van de Pol knalde de bal pardoes in de kruising achter een kansloze Pim Joosen, 1-1. Een drie-tegen-twee-situatie werd door Rick Mertens afgerond, 2-1. Vijf minuten voor rust besliste Tonie Snoeren de wedstrijd door uit een vrije trap te scoren: 3-1.

Scheidsrechter knock-out

De tweede helft was vijf minuten onderweg, toen Jules van de Pol een bal uit zijn eigen zestien knalde, nadat er een overtreding was gemaakt tegen Abdul Avci. De leidsman uit Vught stond echter in de baan van het schot en kreeg de bal van dichtbij boven op zijn slaap. Vissers ging neer, maar kon na verzorging de wedstrijd vervolgen.

Toen Mertens de 4-1 binnen tikte na een vrije trap van Snoeren, wist WDS’19 dat er in Breda Zuid niets te halen viel. Dat Cheyondre Richardson, die een onopvallende wedstrijd speelde, er nog 4-2 van maakte en Tonie Snoeren met zijn tweede treffer de eindstand van 5-2 bepaalde, was alleen nog maar van belang voor de statistiek.

,,We speelden compact. Onze keeper maakte bij de 0-1 een foutje, dat kan gebeuren. Hij heeft dat naderhand weer hersteld met reddingen", aldus SAB-trainer Martijn Malinka. WDS’19-trainer Martijn van Wanrooij was reëel na afloop. “Dit was een terechte overwinning van SAB. In de eerste helft zijn we op alle vlakken afgetroefd. Ons baltempo lag veel te traag. Als je zulke aanvallers als wij hebben, dan moet je ze gaan bedienen en dat hebben we in de eerste helft absoluut niet gedaan.”