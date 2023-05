RFC faalt en moet naar de nacompetitie, SCO pakt de titel

Derde klasse B Met zesklapper legt Be Ready zich niet neer bij degradatie: ‘Telt voor het moraal zwaar mee’

Met de rug tegen de muur vecht Be Ready voor wat het waard is. Vanuit een uitzichtloze situatie is de ploeg aan een goede reeks begonnen en een plaats in de nacompetitie is nog altijd mogelijk. Op de dag dat de ploeg al officieel kon degraderen, werd met een 6-1 overwinning op GSC/ODS nog maar eens onderstreept dat Be Ready zich niet gewonnen geeft.