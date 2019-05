RFC en Be Ready blijven foutloos, titel inzet bij onderlinge ontmoeting aankomend weekend

zondag 4COmdat zowel RFC als Be-Ready met 3-2 wonnen is er in de stand niets veranderd. De ploeg uit Raamsdonksveer moet komende zondag in een onderlinge confrontatie met een verschil van twee doelpunten of meer winnen om kampioen in de Vierde Klasse C te worden. Bij elke andere uitslag gaat de titel naar Be-Ready uit Hank.

Berkdijk - Dussense Boys 2-5 (0-1) 0-1 en 0-2 André Segeren, 0-3 Harry Sassen, 1-3 Mathy Laros, 1-4 Segeren, 2-4 Sjef Paff, 2-5 Joeri van Heel.

,,In de eerste helft waren we niet echt creatief. Na de pauze zat er meer durf in ons spel”, gaf coach Antoine Hoevenaren van Dussense Boys aan.

DIA - RFC 2-3 (2-3) 0-1 Remco Sluijk, 1-1 Frank Dikkes, 2-1 Sluijk, 2-2 Maikey Luijbregts, 2-3 Dikkes.

RFC-trainer zag zijn ploeg nipt winnen. ,,DIA deed er alles aan om van ons te winnen. Ze stuurden zelfs de doelman mee naar voren in de slotminuut.”

Chaam - Terheijden 5-2 (2-0) 1-0 Bart Leijten, 2-0 Rick van Beckhoven, 2-1 Jaimy de Koning, 3-1 en 4-1 Martijn van den Broek, 5-1 Leijten, 5-2 Daan den Dolle.

,,We scoorden op de juiste momenten. Goed te zien hoe we als team gegroeid zijn deze competitie”, keek Chaam-trainer Jeroen Polman terug.

VCW - Raamsdonk 4-2 (3-1) 1-0 Ruud Baaij, 1-1 Marvin Blom, 2-1 en 3-1 Ard Baaij, 4-1 Jim de Laat, 4-2 Desley van Strien.

,,We waren scherper dan Raamsdonk”, keek VCW-trainer Arjan Kwaaitaal alvast vooruit.

WDS’19 - Right Oh 6-1 (3-0) 1-0 Koen van Kleef, 2-0 en 3-0 Abdul Avci, 4-0 Thom Flikweert, 4-1 Mitchell de Rooij, 5-1 Bayram Avci, 6-1 Dara Yet.

WDS'19 stelde de derde plaats definitief veilig. ,,Binnen 20 seconden stonden we op 1-0 en dachten we dat het gemakkelijk zou gaan”, zei WDS’19 Gijs Smulders.

Be Ready - Blauw-Wit ‘81 3-2 (2-2) 15. Toby Netten 0-1, 32. Rob Claassen (pen.) 0-2, 34. Robin van den Noort (pen.) 1-2, 42. Jimmy Smits 2-2, 90+4. Robin van den Noort (pen.) 3-2.

Ver in blessuretijd lukte het dan alsnog om Blauw Wit’81 op de knieën te krijgen. Met een strafschop in de kruising passeerde Robin van den Noort doelman Jelle Stokx voor de tweede keer vanaf elf meter en hield hij zijn ploeg in de race.

De 0-1-achterstand na 15 minuten spelen werkte verlammend voor Be Ready. Ondertussen keek men bij de thuisploeg angstig naar de ontwikkelingen bij DIA - RFC. De makkelijk gegeven strafschop in het voordeel van Blauw-Wit '81 werd door Rob Claassen onberispelijk achter Jeremy Korebrits geschoten, 0-2.

Gelukkig voor Be-Ready mocht ook Robin van den Noort twee minuten later zich achter de bal plaatsen om vanaf elf meter eveneens raak te schieten: 1-2. Be-Ready wilde meer en werd door een fraai doelpunt van Jimmy Smits, die volgend seizoen in een lager elftal van RFC gaat spelen, beloond, 2-2. Ver in blessuretijd vloerde Remco Boerema Bas van den Noort in het strafschop gebied. Robin van den Noort bleef koelbloedig en schoot de bal in de kruising achter Stokx, 3-2.

Be Ready-trainer Marco Verschuren was blij met de zege winst, maar zag in de tweede helft ook het nodige fout gaan. ,,Ik dacht al dat dit een gelijkspelletje zou worden. Robin schiet normaal alles op het doel, maar vandaag, op de strafschoppen na, niets.”