RFC boekt eenvoudige zege en doet goede zaken in strijd om nacompetitie

ZATERDAG 4DRFC won in eigen huis eenvoudig van Boeimeer. Dankzij de overwinning kan RFC nog hopen op een toetje aan het einde van het seizoen in de vorm van nacompetitie om promotie naar de derde klasse. The Gunners moet opgelapt worden voordat het deel kan nemen aan de nacompetitie. Olympia’60 versloeg de Bredanaars. Baronie versloeg Dongen. Oosterhout en SCO gingen onderuit. Rijen kwam niet in actie omdat het te weinig spelers had.

Zaterdag vierde klasse D

SSC’55 - Oosterhout 1-0 (1-0). 1-0 Boyd de Jong.

,,Er was niets aan de hand, maar na een half uur spelen komen we ongelukkig 1-0 achter”, vertelde Ahmet Türkücü na afloop. Na een klein uur spelen kreeg Oosterhout de uitgelezen mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Stefan Kok mocht aanleggen vanaf de penaltystip, maar zijn inzet werd gekeerd door de keeper van SSC’55. ,,En daarna kregen we nog wel een aantal kansen, maar net als het hele seizoen zat het niet mee”, baalde Türkücü.

RFC - Boeimeer 5-3 (4-0). 1-0 Rick van Drunen, 2-0 en 3-0 Timo Kerstens, 4-0 Koen Verhagen, 4-1 Bryan Ripzaad (pen.), 4-2 Tim Noordermeer, 5-2 Kerstens, 5-3 Noël Nemeth.

,,Het was een makkelijke wedstrijd. De eerste helft was het al beslist, na rust hebben we het laten lopen”, vond RFC-coach Paul van der Donk. ,,Koen Verhagen speelde voor rust heel goed en bekroonde dat met een doelpunt.” Ook Boeimeer-coach Tom Looijmans zag een groot verschil tussen de eerste en tweede helft: ,,Onze eerste helft was dramatisch, we gingen de duels niet aan. De fysiek sterkste ploeg won. De tweede helft deden we dat beter.”

Olympia’60 - The Gunners 2-1 (1-1). 0-1 Justin Tijssen, 1-1 Nick van Wanrooij (pen.), 2-1 Osman Aslan.

Olympia’60-coach Mo Duzgun was zeer tevreden met het spel van zijn ploeg: ,,We speelden heel goed. Het was een mooie wedstrijd met de meeste en beste kansen voor ons, een terechte overwinning dus.” ,,Dit zijn hele dure verliespunten”, vond The Gunners-coach Brian Piris. ,,De tweede helft speelde Olympia’60 heel fysiek, daar leggen we af.” The Gunners staat normaal zijn mannetje wel wanneer er duels uitgevochten moeten worden, maar miste veel basisspelers. ,,En dat kunnen we niet opvangen, de tweede helft verliezen we te veel duels en hadden we niets meer te vertellen.”

Baronie - Dongen 3-0 (2-0). 1-0 Omar El Kaddouri, 2-0 Benjamin Kadic, 3-0 Max Denisov.

,,De eerste helft ging het gelijk op, maar scoren zij twee keer en wij niet”, vertelde Dongen-coach Luke van Overbeek. Dat had Ricardo van den Bos, trainer van Baronie ook, gezien: ,,En daarna krijgen wij een paar goede kansen om de wedstrijd op slot te gooien, maar dat lukte niet.” Vervolgens speelde Donge opportunistisch, op zoek naar de aansluitingstreffer, maar die kwam er niet. ,,De wedstrijd had ons al te veel energie gekost, de krachten waren weg”, zag Van Overbeek. In de slotfase bepaalde Baronie de eindstand op 3-0.

SCO - DESK 2-5 (0-3). 1-3 Noa Peeters (pen.), 2-5 Ferri Kastelijns.

SCO werd in de openingsfase overvallen door de dadendrang van DESK en stond binnen vijf minuten al op achterstand. ,,We waren een beetje onder de indruk en na de snelle 0-1 kon het strijdplan in de prullenbak”, vertelde SCO-coach Maikel Cohen. ,,Na de rust speelden we met heel veel druk, we waren fel.” Het leidde snel tot de 1-3, maar toen de 2-3 uitbleef nam SCO meer risico en kreeg het het deksel op de neus.

Rijen - Berkdijk afgelast.

Rijen kon niet voldoende spelers op de been brengen om de wedstrijd te spelen.