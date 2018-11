RFC blijft in het spoor van koploper Be Ready

zondag 5c Incompleet The White Boys onderuit bij Gloria UC, eerste zege OVV’67

21:17 Gloria UC won overtuigend van een incompleet The White Boys. ,,De eerste helft speelden we heel dominant zonder dat in doelpunten uit te drukken. Op het eind van de wedstrijd vielen de goals wel heel makkelijk”, aldus een tevreden Gloria UC-trainer Rens Peters.