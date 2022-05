RFC bekroont sterk seizoen met kampioenschap: ‘Dit is een mooi feestje voor de gehele zondagafdeling’

zondag 4CRFC uit Raamsdonksveer is kampioen geworden in de vierde klasse C. De enige overgebleven concurrent Terheijden stond elf punten achter en moest van RFC winnen om in de race te blijven. Door met 2-2 gelijk te spelen tegen Terheijden is de titel een feit.

Met nog drie wedstrijden te spelen kan niemand RFC meer achterhalen. Hoewel de eerste competitiewedstrijd van RFC uit bij SVC met 3-0 werd verloren, kan het team van trainer Rob Stuy van den Herik geweldige rapportcijfers overleggen. Na de verloren wedstrijd behaalde RFC twintig opeenvolgende overwinningen, waarbij elf keer de nul werd gehouden. Vorige week werd in Teteringen bij DIA de tweede nederlaag van het seizoen genoteerd. Van de 22 gespeelde wedstrijden kon RFC alleen in de eerste wedstrijd niet tot scoren komen. Met een doelsaldo van plus 41 is de voorsprong op doelsaldo ook flink. Ter vergelijking: Terheijden heeft plus 36 en nummer drie DIA heeft een doelsaldo van 15. Alleen Dussense Boys kan met een doelsaldo van plus 34 nog enigszins concurreren met de nieuwe kampioen. RFC heeft besloten om volgend seizoen alleen nog op zaterdag met het standaardteam te spelen.

Trainer Rob Stuy van den Herik was aanvankelijk assistent-trainer van Joey Verhoeven, die na twee wedstrijden geen toekomst zag in de selectie en opstapte. Stuy van den Herik werd vanaf dat moment doorgeschoven als hoofdtrainer. ,,We hebben een mooie reeks neergezet. Na het opstappen van Joey Verhoeven hebben de jongens het goed opgepakt. Voor wat de wedstrijd betreft, waren wij de ploeg die wilde voetballen, toch scoren zij de 0-1. Gelukkig konden we net voor rust de gelijkmaker scoren. Uit een diepe bal neemt Terheijden vervolgens weer een voorsprong, maar uit een alles of niets spelletje was het Joost Blom, die in blessuretijd ervoor zorgde dat we een feestje konden vieren”, glunderde de winnende trainerStuy van den Herik, die wel bij de verening betrokken blijft, maar het een jaartje rustig aan gaat doen.

Volledig scherm Feest bij RFC © Pix4Profs / Jan Stads

Stoppen

De 28-jarige Nick Broeders zag ook de positieve inbreng van Stuy van den Herik. ,,We waren onder Joey Verhoeven niet goed begonnen, maar daarna hebben we het opgepakt. Niets is mooier om thuis kampioen te worden. Dit is een mooi feestje voor de gehele zondagafdeling. Ik zelf stop met voetballen, want ik zie het niet zitten om op zaterdag te gaan spelen. Naast mij zijn er nog enkele spelers die zullen stoppen. Dit is een mooi afscheid voor iedereen, die bij de zondag betrokken was”, zei Broeders, die zich vervolgens in het feestgedruis stortte.

,,Uiteraard is RFC de terechte kampioen. Wij hebben het fantastisch gedaan tegen RFC, maar de scheidsrechter heeft maar liefst 22 minuten blessuretijd bijgeteld. Dit was schandalig. Kort voor tijd scoren zij hun bevrijdende treffer”, zei Terheijden-trainer Fred Vrolijk.

RFC - Terheijden 2-2 (1-1) - 0-1 Martin Mertens, 1-1 Tom Berge, 1-2 Ferry Kools, 2-2 Joost Blom.