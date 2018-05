Reuzendoder Cluzona sneuvelt in halve finale districtsbeker

districtsbekerCluzona is door toedoen van Goes uitgeschakeld in de halve finale van de districtsbeker. De Wouwse reuzendoder kwam nog op voorsprong in Zeeland, maar moest in de absolute slotfase toch de tweede en derde tegentreffer incasseren (3-1).

Onder flinke belangstelling van het massaal uitgelopen Wouw - en met het nodige vuurwerk - betrad de ploeg van trainer John Taks dinsdagavond het veld in Zeeland. Hoofdklasser Goes had in de eerste helft veruit het meeste balbezit, maar het was Cluzona dat een aantal keer gevaar kan stichten op de counter.

De bezoekers kwamen na een kwartier goed weg toen Sherief Tawfik zijn vrije trap op de lat uiteen zag spatten. Cluzona was even daarvoor al gevaarlijk geweest met een kopkans voor Jacques Dekkers. Erwin Franse kon Goes na twintig minuten op voorsprong zetten, was zelfs Cluzona-goalie Damian van Nijnatten al voorbij, maar schoot de bal voorlangs.

Verwoestende knal Dekker

Kleine kansen voor Cluzona bleven komen, totdat Daniël Dekker de bal aannam en aanlegde voor een schot. Buiten het zestienmetergebied haalde de linkshalf van de ploeg uit Wouw verwoestend uit; de bal vloog heerlijk de kruising in: 0-1. Ondertussen hadden Marcel van der Sloot en Sam Goossens al een gele kaart te pakken.

In de resterende minuten van het eerste bedrijf hield doelman Van Nijnatten Cluzona op de been met een aantal prima reddingen, op pogingen van Goes-spits Daniël Wissel. De eerste 45 minuten verliepen precies zoals de gewonnen kwartfinale tegen Vlissingen: Zeeuws balbezit, Wouwse voorsprong en cruciale reddingen van Van Nijnatten.

Na rust veranderde er weinig aan het wedstrijdbeeld. Goes probeerde het spel te maken, Cluzona loerde op de counter en was dan ook veelvuldig gevaarlijk. Wissel testte Van Nijnatten, Jacques Dekker schoot op de voeten van Zeeuwse doelman Uijl. Jan Paul van Hecke zag een gele prent, nadat hij in de 68ste minuut een veelbelovende aanval van Cluzona afstopte met een overtreding. Even later onderging Goes-aanvaller Ray Kroon hetzelfde lot.

Offensieve wissel

Goes drong naarmate de tweede helft vorderdee aan en wisselde Francis Kabwe Manengela (volgend seizoen spelend voor Halsteren) voor Jop Dekker. Het betekende bijna een gouden wissel; de aanvaller kopte gevaarlijk in, maar ook dit keer stond uitblinker Van Nijnatten zijn mannetje tussen de palen.

Tien minuten voor tijd zette Goes het overwicht om in een goal. Een voorzet vanaf rechts bleef liggen op een gevaarlijke plek, Cluzona kreeg de bal niet weg en Remon de Vlieger haalde uit: 1-1. Ruben Maas was even voor tijd nog dicht bij de 1-2, maar na een knappe solo stuitte hij op de Goes-doelman.

Kabwe Manengela bleek uiteindelijk toch het goudhaantje te worden. De invaller kopte de thuisploeg in de 89ste minuut op 2-1, voor de tweede maal was het Erwin Franse die de assist verzorgde. Goes kwam in blessuretijd nog tweemaal goed weg, maar een Wouwse goal zat er niet meer in. Daniël Wissel pikte nog wel zijn goal mee; hij bepaalde met het hoofd de eindstand op 3-1.