Reus of dwerg? Keepers als Glenn van Peer krijg je niet zomaar klein

Een ideale lengte voor een keeper is zogezegd tussen de 1.90 en 1.95. ‘Als hij 10 centimeter groter was geweest, had hij een stuk verder kunnen komen’. De keeperstrainer, en vanaf volgend seizoen ook keeperscoördinator van de NAC Jeugdopleiding, kan het riedeltje wel dromen. Hij krijgt het van Jan en alleman al heel zijn keeperscarrière te horen. „Lengte is zeker belangrijk, maar kijk gewoon naar de prestaties. Op de amateurvoetbalvelden weten ze dat ik niet groot ben, maar ze weten inmiddels ook wat ik wel goed kan.” Als kleine keeper moet je dus echt uitblinken in bepaalde dingen. „Maar daar beschikt niet iedereen over. Je moet bijvoorbeeld net even dat pasje extra maken om in de hoek te duiken.”