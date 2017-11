Restant tussen RSV en TVC/Breda levert geen doelpunten op

zondag 3b Sterk TSC verslaat Gilze en neemt koppositie over

18:40 TSC is na een 3-0 zege op Gilze koploper geworden in 3B. De club uit Oosterhout staat in punten gelijk met JEKA en Gilze, maar heeft een beter doelsaldo. Winst op ZIGO zondag maakt TSC periodewinnaar, mits JEKA (tegen SVSSS) en Gilze (tegen Were Di) geen monsterzege boeken.