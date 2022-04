Reservekeeper scoort voor OVV‘67, Bavel en DSE winnen eenvoudig

OVV hield een punt over aan een spectaculaire wedstrijd met veel doelpunten. Een tevreden aanvoerder Rebecca van Aalst spreekt van een ‘gewonnen punt’. ,,Het was een hele rommelige wedstrijd waar we niet scherp aan begonnen. Op karakter hebben we ons teruggeknokt. Denise Schouten is onze tweede keeper, en zij moest op het einde in de spits omdat we niet veel spelers hadden. Het was dan ook heel mooi dat zij in de laatste minuut de gelijkmaker scoorde.”