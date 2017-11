Remise voor Grenswachters na onrustige week

Grenswachters - ODIO 1-1 (0-0) 46. Peter van Aert 0-1, 77. Thom van Dongen 1-1.

Zonder de geschorste Verduijn (zie bericht), Jesper van Linden en Mark Leenaerts (beiden rood in de laatste wedstrijd) begon Grenswachters pover aan de derby tegen ODIO. Het ging langs de lijn in Putte vrijwel niet over de derby, maar over de geannuleerde wedstrijden en de schorsing voor Verduijn. Enkele seconden na rust was het ODIO-speler Peter van Aert die de score opende in Putte. ,,Ik wilde hem in de hoek schieten, maar raakte hem niet heel goed", aldus Van Aert. ,,Via de keeper ging de bal uiteindelijk toch in het net."