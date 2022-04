Remise voelt voor Halsteren als nederlaag

Waalkens maakte in het tweede bedrijf alsnog zijn opwachting en loste Salah Jaddi af. Halsteren veroverde opnieuw het initiatief, zonder dat het nog tot scoren kwam. Nassim Asrih kwam binnen de lijnen, als vervanger van Redwan Zerhouni. In de slotfase raakte Bouwman nog de lat. ,,We zitten in een fase waarin het niet per se steeds onze kant opvalt”, stelde De Nijs teleurgesteld vast.

De coach was positief over de invalbeurt van jeugdspeler Van der Kroon. Ook de rentree van Zimmerman en Waalkens is welkom. ,,We komen weer wat ruimer in ons wisselgeld te zitten om wedstrijden te beïnvloeden.’’ Halsteren komt in het Paasweekeinde twee keer thuis in actie, op zaterdag tegen RKZVC en maandag UDI’19.