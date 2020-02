Remie volgt Van Nijnatten op bij The Gunners

zaterdag 4E Dongen revan­cheert zich tegen dorpsge­noot Olympia'60, SCO ontwaakt uit lange winterstop

21:19 Dongen wist dit keer wel van dorpsgenoot Olympia’60 te winnen. SCO kende de langste winterstop van alle West-Brabantse amateurteams. In het eerste speelweekend kwam SCO niet in actie, tegen GSC/ODS liet de ploeg uit Oosterhout zien dat het het voetballen niet verleerd was.