Remie licht optie en blijft jaar langer bij The Gunners: ‘Goed te combineren met café’

De twee passies druipen er van af bij Peter Remie. De Bredanaar telt de dagen af tot wanneer hij weer achter de toog kan staan bij zijn Café Breda aan de Haagweg 4 in Breda in combinatie met het trainerschap bij The Gunners, op fietsafstand (langs het Rat Verlegh Stadion) van de nog te openen horecazaak. ,,Het is zeker te combineren met het café", vertelt Remie. ,,Voetbal is mijn grootste passie, daar maak ik tijd voor. We hebben uitstekende medewerkers in dienst als we op 1 maart 2021 opengaan. Die kunnen me op zaterdag heus wel een paar uurtjes missen.”

Vierdeklasser

Deze zomer streek Remie neer op Sportpark het Hooghuys in de Haagse Beemden als opvolger van René van Nijnatten die na één seizoen vertrok bij The Gunners. Na NAC Breda (jeugd), Oisterwijk, JEKA en Unitas'30 sloot Remie vierdeklasser The Gunners (zaterdag 4C) in zijn hart. ,,De passie bij die gasten straalt er van af. Ik merkte dat we steeds beter op elkaar raakten ingespeeld, de laatste twee wedstrijden voor de coronastop wonnen we overtuigend. Ik heb begrip voor het stopzetten van de competitie, maar als we weer verder gaan, hoop ik snel dat we de vorm van vlak voor de coronastop te pakken hebben", aldus Remie.

Volledig scherm Peter Remie als trainer van destijds eersteklasser JEKA, waar hij tussen 2011 en 2014 hoofdtrainer was. (archieffoto) © JOHAN WOUTERS

Twijfels over het verlengen van zijn contract bij The Gunners had Remie niet. ,,Bij mijn vorige contract had ik al een optie opgenomen om het contract met nog één seizoen te verlengen. Met andere clubs ben ik niet bezig geweest, ik verwacht ook niet dat er veel vacatures zullen verschijnen. Ik zit op mijn plaats bij The Gunners, we krijgen in mei een mooi kunstgrasveld, de groep is enthousiast, ik ben meer dan tevreden.”

Volledig scherm Na JEKA stond Peter Remie drie seizoenen aan het roer bij destijds derdeklasser Unitas'30. In zijn derde en laatste jaar (2016/2017) promoveerde hij via de nacompetitie naar de tweede klasse. (archieffoto) © Else Loof