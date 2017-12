Reinald Boeren en Rood-Wit zijn samen gegroeid

De nabespreking van elke wedstrijd begint Reinald Boeren met het benoemen van zijn eigen fouten. Een te snelle of te late wissel, een verkeerd accent in de speelwijze, Boeren legt het op tafel en durft zich kwetsbaar op te stellen.

Het is een bewuste strategie. ,,Ik wil een omgeving creëren waarin spelers zich veilig voelen en fouten durven maken.'' De 46-jarige Boeren put daarbij uit eigen ervaringen, als jonge voetballer in de jeugdopleiding bij RBC Roosendaal. ,,Ik had last van faalangst, voelde me geremd.'' Het is een ontboezeming die duidt op een groeiproces als coach. Zijn bijnamen uit de periode bij zijn eerste club SC Gastel zijn legendarisch: de Commandant werd hij genoemd, of ook wel de Beul. Boeren kan er, zoveel jaar na datum, wel om lachen. ,,Dat soort namen hoor je pas achteraf, als je weg bent.''

Dat imago van destijds had natuurlijk wel een reden. ,,Ik ben nogal direct.'' Nog steeds zegt Boeren waar het op staat. Duidelijkheid, daar houdt hij van, in elk opzicht. Het is ook een kwaliteit die hij van zijn spelers verwacht. Wat dat betreft zijn er bij Rood-Wit stappen gezet. ,,Mijn spelers durven elkaar nu aan te spreken op fouten en verkeerde keuzes. In het begin liep alles via mij.'' De groep is volwassener geworden, zegt hij. ,,Als we vroeger een doelpunt tegen kregen, vloog er binnen de kortste keren een tweede in. We wilden gelijk reageren, vergaten om de wedstrijd te lezen. Dat soort fouten maken we niet meer.''

Boksen

Op allerlei manieren heeft hij in de voorbije seizoenen gewerkt aan die mentale weerbaarheid. ,,Ik heb ze zelfs met elkaar laten boksen. Dan leer je om klappen te krijgen en gepast te reageren.'' Videoanalyse deed zijn intrede. ,,Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden.''

Halverwege zijn vierde seizoen in Sint Willebord heeft Boeren duidelijkheid verschaft over zijn eigen sportieve toekomst. Hij is toe aan een nieuwe uitdaging, ook al omdat hij vorig jaar zijn cursus UEFA-A met succes heeft afgerond. Natuurlijk was hij bang dat die boodschap averechts zou werken. ,,Vaak zie je, na zo'n besluit van de trainer, het heilig vuur in de groep een beetje doven. Maar de jongens hebben het best mogelijke antwoord gegeven: we wonnen drie keer op rij.''

Volledig scherm Reinald Boeren werd na vorig seizoen gekozen tot Trainer van het Jaar bij de BN DeStem VoetbalAwards. Zijn tweede prijs na de titel in de tweede klasse. © Ron Magielse / Pix4Profs

Testcase

Als debutant in de eerste klasse neemt Rood-Wit de vijfde plaats op de ranglijst in, met zondag de uitwedstrijd bij koploper AWC op het programma. De ploeg ligt volgens Boeren op koers, hoewel de onderlinge verschillen in de eerste klasse benauwend klein zijn. De selectie was voor het seizoen duidelijk over het te bereiken doel: zo vroeg mogelijk veilig spelen. ,,Ik vond het zelf een behoorlijk gewaagde doelstelling. Maar we hebben tot dusver nog geen punt gestolen.''

Wel heeft Boeren gaandeweg het seizoen de speelwijze aangepast. ,,In de eerste klasse wordt extreem behoudend gespeeld. Wij wilden het anders doen, door met vier man druk te zetten.'' Na enkele ketsers, zoals tegen Brabantia, koos Boeren voor een wat voorzichtigere variant. De resultaten maken duidelijk dat Rood-Wit als ploeg is geëvolueerd en over meerdere wapens beschikt. Het zegt ook iets over het groeiproces van Boeren als coach. ,,Ik ben flexibeler geworden.''

Volledig scherm © Ramon Mangold/ Het Fotoburo

Het duel op het veld van AWC wordt volgens Boeren een echte testcase. ,,We moeten ook resultaten gaan wegzetten tegen topploegen.'' Boeren zelf is blij dat hij het UEFA-A diploma heeft behaald. Zijn stage bij NAC Onder 19 opende nieuwe verten en ook docent Kees Zwamborn zorgde voor verhelderende inzichten. Het hield Boeren in het kampioensjaar met Rood-Wit met twee voeten op de grond. ,,Zelfs na grote overwinningen zat je de week daarop weer als leerling in de bank en werd je doormidden gehakt.''

Op zijn werkplek bij Sport Service Noord-Brabant hangt een ingelijst shirt van Roosendaal aan de muur, met daarop alle handtekeningen van de spelers. Vijf seizoenen werkte hij op Hulsdonk, een periode waarin hij de club van de derde naar de eerste klasse voerde. Bij Rood-Wit herhaalde hij het kunststukje, op een heel andere manier. ,,Bij Roosendaal stond er op het laatst een nieuwe en jonge ploeg, met andere spelers dan waar ik mee begonnen was. Met Rood-Wit doen we het met een smalle en grotendeels ongewijzigde selectie. Daarom ook is het goed dat er een nieuw gezicht voor de groep komt.