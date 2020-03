Rechtsback Ivens van Halsteren naar Baronie: ‘Hij past uitstekend bij ons’

transferVincent Ivens komt volgend seizoen uit in het shirt van Baronie. De 23-jarige rechtsback komt over van Halsteren, waar hij sinds 2017 speelde.

Ivens speelde lange tijd in de jeugdopleiding van RBC. Toen de profclub failliet ging, stapte hij over naar Halsteren. Daarna kwam hij nog uit voor het Zeeuwse JVOZ. Vervolgens maakte hij de overstap naar Roosendaal, waar hij op zeventiende debuteerde in het eerste. Voordat hij in 2017 naar Halsteren vertrok speelde hij twee seizoenen bij MOC’17. Ivens is de derde speler die Halsteren na dit seizoen verlaat. Eerder werd al bekend dat Thomas Marijnissen (ASWH) en Glenn Kools (Unitas) vertrekken.

Prototype

Bij Baronie is men blij met zijn komst, laat trainer Jurriaan van Poelje weten. ,,Wij zijn niet in de gelegenheid om spelers te betalen, moeten het dus hebben van spelers die een bepaalde drive hebben om op hoog niveau te spelen. Vincent is daar een prototype van. Hij is veel met de sport bezig, wil graag, is fysiek in orde, heeft een bvo-achtergrond en ervaring in de hoofdklasse. We zijn er blij mee dat hij bij ons wil komen voetballen.”

,,Achterin, vooral op de backposities, zijn we niet heel breed bezet. Voor die posities waren we aan het kijken. Vincent kan rechts, maar ook links spelen, heeft veel energie en kan dat ook aanvallend in de wedstrijd stoppen. Hij past uitstekend bij ons”, gaat Van Poelje verder.