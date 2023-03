Realisme bij Baronie: ‘We gaan voor plek drie of vier van onder. Dan speel je nacompetitie’

Zaterdag 4C Steenber­gen kan titeldroom opbergen na nederlaag bij koploper Vrederust

Als Steenbergen nog een gooi wilde doen naar de titel in de vierde klasse C, had het zaterdag moeten winnen op het veld van koploper Vrederust. Dat lukte niet, want de thuisclub won liefst met 4-0, waardoor een historisch kampioenschap langzaam dichterbij komt.