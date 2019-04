RBC wint ook niet tegen negental Philippine, opnieuw geen thuiszege voor VVR

zondag 3AVoor de vijfde wedstrijd op rij bleef RBC zonder overwinning. De voorsprong op Roosendaal verdampte in korte tijd als sneeuw voor de zon. Door het gelijkspel in Zeeuws-Vlaanderen bedraagt de achterstand op de stadsgenoot vier punten.

VVR - Schijf 0-1 (0-0) 0-1 Ardin van Nijnatten.

,,Een typische 0-0-wedstrijd”, oordeelde VVR-trainer Kees Daemen. ,,We moeten vooral naar onszelf kijken, Schijf was net wat feller dan ons.” Schijf-trainer Cees van Beers was ‘ongekend blij’. ,,Wij maakten hun sterke vleugelaanvallers onschadelijk en hadden daardoor de controle over de wedstrijd. Nog drie finales te gaan, deze club verdient nog een seizoen in de derde klasse. Dat zou nog een grotere stunt zijn dan de titel van vorig seizoen.”

HVV’24 - Virtus 2-1 (0-1) 0-1 Ömer Küçük, 1-1 Joëll Boogaert, 2-1 Gianni Kimvwidi.

Virtus kwam voor het eerst sinds het tragische ongeval van teamgenoot Timo van den Bosch in actie. ,,We hebben zware weken gekend waarin de warmte van de vereniging Virtus voelbaar was”, aldus Virtus-trainer Jorco de Kok. ,,Het shirt van Timo was symbolisch meegegaan naar Hulst. Voetballend gezien deden we onszelf flink tekort. We waren heer en meester, kregen genoeg kansen, maar vergaten dit om te zetten in doelpunten. We moeten gaan oppassen dat we niet alsnog in de gevarenzone komen.”

Philippine - RBC 3-3 (2-1) 0-1 Mujib Yaqoubi, 1-1 Yannick Vanhijfte, 2-1 Amidu Tanko, 2-2 Anwar Tarfit, 2-3 Randy Elst, 3-3 Vanhijfte.

,,Hier zijn geen excuses voor”, doelde interim-trainer Gerjo Prins op de weggegeven voorsprong tegen negen man. ,,We kregen nog een kans op een 2-4, waarbij onze aanvaller de bal breed moest leggen. Dat gebeurde niet en even later schoten zij een vrije trap over onze keeper heen. Een overwinning had meer dan welkom geweest.”