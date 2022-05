RBC verliest twee doelmannen en drie punten tegen WSC, Beek Vooruit draait wedstrijd in slotfase helemaal om

Beek Vooruit - JEKA 4-3 (1-3). 0-1 en 0-2 Randy Klees, 1-2 Loek Schalk, 1-3 Frits Schuurink, 2-3 Loek Schalk, 3-3 Joost Schalk, 4-3 Loek Schalk (pen.).

,,Frustrerend, wederom hetzelfde liedje als zoals al enkele keren eerder dit seizoen. We spelen goed voetbal, krijgen de complimenten, maar staan met lege handen. We moeten toch echt wat meer voetbalgogme krijgen", aldus JEKA-trainer Ivo van Moergestel.

JEKA leek tot de 85ste minuut de winst in de knip te hebben maar zag de thuisclub in blessuretijd op gelijke hoogte komen en vervolgens winnen. ,,Balen, de scheids excuseerde zich na afloop, na contact met de waarnemer, dat hij het bij het toekennen van de strafschop verkeerd had gezien".

Cluzona - Madese Boys 6-0 (4-0). 1-0 Ruben Maas, 2-0 Toon Jochems, 3-0 Jeroen Hack, 4-0 Maas, 5-0 Jordi Minnebach, 6-0 Yorben Bus.

Made-trainer Dion Schuurmans was niet te spreken over de verrichtingen van zijn team: ,,Al na acht minuten was het 2-0 en gespeeld. Het was een totale offday vandaag. Hopelijk dat we die volgende week, zoals al eerder dit seizoen, volgende week tegen Beek Vooruit kunnen afwisselen met een goede prestatie".

,,Complimenten voor mijn ploeg, na acht duels zonder zege. Verdedigend was het de laatste weken al goed, maar nu kwamen we ook aanvallend weer uit de verf. Ik denk niet dat we in de vier jaar dat ik hier trainer ben zo goed startten", aldus Cluzona-trainer Marcel van der Sloot, die zijn team al na acht minuten met 2-0 zag leiden. ,,We blijven in de race voor het doel, plaats zes.”

Rijen - Roosendaal 2-0 (1-0). 1-0 Tom Roovers, 2-0 Marc Jacobs.

,,Verdiend", vond Rijen-trainer Feddy Kruijs. ,,We hebben gecontroleerd, gescoord op de goede momenten. Knap dat we de motivatie konden opbrengen en goed willen afsluiten voor onszelf en de supporters.”

,,Ik vond het gelijkwaardig vandaag, evenals in de thuiswedstrijd was het een gesloten duel waarin het scorend vermogen het verschil maakte. Om de 1-0 hing een zware geur van buitenspel, daarna zijn we eigenlijk alleen aan het achtervolgen geweest. Verder dan een schot van Sam Wortman op de lat kwamen we niet", keek Roosendaal-trainer Mark Klippel terug.

VOAB - Bavel 2-1 (0-1). 0-1 Niek Akkermans, 1-1 Stijn van Laarhoven, 2-1 Tom Spijkers.

,,Een hele goede wedstrijd tegen de nieuwe kampioen", vond Bavel-trainer Coen Rijppaert. VOAB had een lastige middag en pakte de zege in de slotfase. ,,Deze goede teamprestatie had ons een verdiend punt moeten opleveren.”

RBC - WSC 0-1 (0-0). 0-1 Mounir Mamaar.

,,Een streep door de rekening. We wilden met het oog op de nacompetitie iedereen heel houden, maar verloren eerst doelman Matthias Deleij met een gebroken vinger, en vervolgens zijn vervanger Niels de Beer met een hersenschudding. Los daarvan zette WSC goed druk op ons middenveld waardoor zij wat kansen konden afdwingen. Aan onze kant misten we wat scherpte en hebben we de laatste weken wat moeite met het scoren, we hebben drie honderdprocent kansen gehad,” aldus RBC-trainer Ruud Pennings.

Laatste man Karim Didi, een dik half uur opererend als doelman, moest zich pas in de slotfase gewonnen geven.