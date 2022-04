RBC verliest ruim van koploper VOAB, Rombouts nekt Bavel met vier treffers

Kruisland - Bavel 4-3 (2-1). 1-0 en 2-0 Yoeri Rombouts, 2-1 Niek Akkermans, 2-2 Daan Diepstraten, 3-2 Rombouts, 3-3 Niek Akkermans, 4-3 Rombouts.



Kruisland-trainer John Taks: ,,Ik moet complimenten geven aan Bavel, zij hebben het ons erg lastig gemaakt. Wij hebben alleen door middel van vechtlust en strijd gewonnen. Daarnaast is Yoeri Rombouts de overduidelijke man van de wedstrijd. Zijn terugkeer is erg belangrijk voor ons.”

,,Het verschil op de stand tussen de twee ploegen is groot, maar op het veld was hier weinig van terug te zien. De wedstrijd ging op en neer en in de tweede helft hebben we zelfs bij vlagen gedomineerd. De ploeg heeft hard gewerkt en goed voetbal op de mat neergelegd, maar helaas houden we er alleen geen punten aan over”, aldus Bavel-trainer Coen Rijppaert.

VOAB - RBC 4-1 (1-1). 1-1 Tayeb Lakbir

,,Een geflatteerde uitslag,” gaf RBC-trainer Ruud Pennings aan. “De eerste vijf minuten na rust hebben we drie opgelegde kansen gemist. Daar hebben we het weggegeven. Over de gehele pot was de kansverhouding in ons voordeel en voetbalde we beter, maar via halve kansen scoort VOAB vier keer. We hadden meer verdiend.”

Roosendaal - FC Tilburg 3-0 (1-0). 1-0 Sam Goossens, 2-0 Dylan Matthijssen, 3-0 Matthijsen.

,,Na een schitterende goal in de eerste minuten spelen we eigenlijk een matige eerste helft. De tweede helft hebben we dit volledig goedgemaakt. Dat heeft ons een zeer degelijke overwinning bezorgd,” aldus winnend trainer Mark Klippel.

Madese Boys - Uno Animo 1-2 (0-1). 1-1 Mike Broeders.

,,De supportersactie was het mooiste moment van vandaag”, zo gaf verliezend trainer Dion Schuurmans aan. ,,Heel de hoofdtribune was bedekt met een waanzinnig spandoek. Daarnaast was er ook veel vuurwerk en waren er vele fakkels langs de kant te zien. Echt een kippenvelmoment.”

WSC- TSC 2-3 (1-1). 1-1 en 1-2 Ryan Snoeren, 1-3 Bas Blokdijk.

,,De eerste helft creëerden we kans na kans. We vergaten alleen om ons zelf te belonen. De tweede helft hadden we het iets lastiger, maar uiteindelijk is de overwinning verdiend”, aldus Ad Looijmans, trainer van TSC.

JEKA - Cluzona 3-1 (2-0). 1-0 Jens de Bakker, 2-0 Jordy den Tenter, 2-1 Tom Blomaard 3-1 Justin den Tenter.

,,Een zeer verdiende overwinning”, stelt JEKA-trainer Ivo van Moergestel. ,,De eerste helft creëerden we enorm veel kansen. Dit leverde een verdiende ruststand op die zelfs hoger had kunnen uitvallen. De tweede helft hadden we iets lastiger, maar echt in de problemen zijn we niet gekomen.”

,,We hebben vandaag als team niet ons niveau gehaald. We zitten momenteel in een lastige situatie, de laatste vier wedstrijden hebben we verloren. Toch heb ik veel vertrouwen dat we er weer bovenop gaan komen,” aldus trainer van Cluzona Marcel van der Sloot.

