RBC stelt teleur tijdens avondwedstrijd en verliest van VVR

zondag 3ARBC liet zaterdagavond de kans liggen om als koploper de winterstop in te gaan. In eigen huis werd er tijdens een unieke avondwedstrijd met 0-2 verloren van VVR, dat zich voor even koploper van het rechterrijtje mag noemen.

RBC - VVR 0-2 (0-1) 0-1 Stef Daemen, 0-2 Hassan Kasim.

RBC-aanvaller Anwar Tarfit schaamde zich na afloop van het duel. ,,We verloren verdiend van VVR. We lieten niet zien dat we een team waren, we waren te veel met onszelf bezig en plaatsten het individu boven het team. We konden het spel niet maken, wat tegen Terneuzen wel lukte. Ik schaamde me nogal. Er waren behoorlijk wat supporters op de tribunes omdat het een avondwedstrijd was en dan speelden we zo ondermaats", klonk Tarfit zelfkritisch.

VVR kwam op voorsprong nadat het even daarvoor een doelpunt afgekeurd zag worden. ,,Kort daarop volgde een mooie aanval, waarna de bal werd teruggespeeld voor de voeten van Stef Daemen. Schoot hij mooi binnen”, zag VVR-trainer Mark Schuiten. ,,Hassan speelde zich in de tweede helft goed vrij en kon de 0-2 binnenschieten.”

Schuiten was vooral blij met de getoonde scherpte door zijn ploeg. ,,Dat was eigenlijk heel het seizoen al. Voetballend was het niet al te best, maar mijn spelers toonden volle bak strijd en passie op het veld. Keeper Bram Janssen ontpopte zich tot man van de wedstrijd, hij hield echt alles tegen. RBC kwam twee keer alleen voor Bram, maar hij stond perfect in de weg.”

De drie punten voor VVR waren hard welkom. ,,Alles staat dicht bij elkaar. Tegen DSE, Hoeven en Zundert speelden we gelijk, maar had het muntje zomaar onze kant op kunnen vallen. Al was er van paniek nooit sprake bij ons, als alles goed draait, weten we waar we tot in staat zijn.”

RBC kan zondag eventueel de koppositie tijdelijk verliezen als Gastel met drie doelpunten verschil wint van Philippine. ,,Het is nog niet constant genoeg, zoals ik zei zijn we nog altijd geen team. De kwaliteiten hebben we heus wel, we moeten het ook tegen de fysiekere ploegen laten zien, willen we uit die derde klasse komen”, aldus Tarfit.