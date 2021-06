RBC slaat volgende slag op transfermarkt en haalt het jongere broertje van Sevilla-speler Idrissi binnen

Vanuit de Bergse club, waar hij afgelopen seizoen in de onder 19 speelde, klinken lovende verhalen over Mohammed Idrissi. Het jongere broertje van Oussama (Sevilla, afgelopen seizoen op huurbasis bij Ajax) is net zoals zijn zeven jaar oudere broer een aanvaller. In de jeugd kwam Oussama Idrissi ook al één seizoen uit voor RBC.