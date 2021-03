RBC slaat volgende slag en haalt ervaren goaltjesdief Brian Kruf binnen

Na Perry Bierkens en Giovanni Moerland schakelt RBC razendsnel door. Weer stapt iemand van een hoger niveau in het schuitje. ,,Ik was na vier jaar bij Dosko toe aan iets anders. Giovanni (Moerland, red), die ik nog van onze tijd bij MOC’17, vroeg wat mijn plannen waren voor komend seizoen. Ik heb getwijfeld om terug te gaan naar het zaterdagvoetbal, maar toen kwam RBC heel snel. Braber vroeg of ik op gesprek wilde komen. Dat beviel dusdanig goed dat ik snel heb besloten om de overstap te maken”, licht Kruf toe.