RBC schakelt snel in zoektocht naar nieuwe trainer: Ruud Pennings volgt vertrokken Robert Braber op

RBC bevestigde vrijdagmiddag dat de samenwerking met Braber tussentijds beëindigd is. Volgens de club is dat in overleg gedaan. Voorzitter Ger Deleij wil niet toelichten wat er aan het afscheid ten grondslag ligt. ,,We hebben afgesproken daar inhoudelijk geen mededelingen over te doen.”

Braber was bezig aan zijn eerste seizoen en werd groots gepresenteerd door de stadionclub: met een plan om binnen vijf jaar naar de derde divisie te promoveren. Aan dat gezamenlijke project komt nu vroegtijdig een eind. Komende zondag hervat RBC de competitie met een wedstrijd tegen FC Tilburg. Assistent-trainer Erik van Benthem zal de honneurs dan waarnemen, laat de club weten.

Dinsdag staat de opvolger van Braber al voor de groep: Ruud Pennings. De 60-jarige trainer zat zonder club na zi jn vertrek in 2019 bij Goes. Bij VC Vlissingen was hij nog wel bestuurslid. RBC is geen onbekend terrein voor Pennings. Eind 1992 kwam hij als keeper terecht bij de club die toen nog bij de profs uitkwam. Hij had zijn carrière al beëindigd, maar omdat RBC een keepersprobleem had, kwam hij uit zijn keeperspensioen. Het seizoen erop werd hij er ook keeperstrainer.

,,We moesten op korte termijn iemand vinden die in staat was om RBC naar een hoger niveau te tillen en Ruud was beschikbaar. Dat hij een verleden heeft bij de club spreekt ook voor hem. We hebben er vertrouwen in dat het goed gaat werken met Ruud”, aldus voorzitter Deleij.