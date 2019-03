RBC profiteert van puntverlies concurrenten, Schijf verrast Terneuzen

Gastel - Philippine 0-4 (0-1) 0-1 en 0-2 Roland van de Wege, 0-3 Sebastian de Meijer, 0-4 Yannick Vanhijfte. ,,Bij de 0-1 zag het er verdedigend niet goed uit”, zag Gastel-trainer Johan van Batenburg. ,,We hadden zeker onze kansen in het eerste halfuur en dat positieve gevoel moeten we meenemen naar volgende week.”

SAB - VVR 1-5 (0-1) 0-1 Joris van den Ham, 0-2 Robert van Gurp, 1-2 Jordy Pas, 1-3 Van den Ham, 1-4 Maarten Adriaensen, 1-5 Tobias Bas.

SAB-trainer Meindert Dijkstra wilde zich niet verschuilen achter excuses. ,,Ik kan wel zeggen dat we de 2-2 hadden moeten maken of dat onze rode kaart doorslaggevend was, maar zo ben ik niet. In deze fase van het seizoen zijn we, zeker verdedigend, niet capabel genoeg om het VVR moeilijk te maken.” Volgens VVR-trainer Kees Daemen voegde toe dat de redding van keeper Bram Janssen na rust cruciaal was voor de zege van VVR.