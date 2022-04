RBC profiteert optimaal van missers mede-titelkandidaten VOAB en TSC

Zondag 2EZowel de strijd om de titel als de strijd onderin blijft bloedstollend spannend in 2E. Bovenin liet TSC de kans liggen om het verlies van koploper VOAB af te straffen, want de blauw-witten gingen met liefst 0-4 onderuit tegen Rijen. Roosendaal heeft zich zo goed als veilig gespeeld tegen koploper VOAB. Een strafschop in de slotminuut bracht de 2-1 zege. RBC profiteerde optimaal en naderde de koploper tot op drie punten.

TSC - Rijen 0-4 (0-2). 0-1 Luc Heestermans, 0-2 Gijs van den Berg, 0-3 en 0-4 Jordi Doms.

,,Een complete off-day van ons, maar vooral de complimenten aan Rijen. Laten we zeggen dat het niet top was van onze kant”, aldus trainer Ad Looijmans van de thuisclub. Rijen-trainer Freddy Kruijs was uiteraard euforisch: ,,Niet te filmen, wat een teamprestatie. We zaten er steeds kort op en gaven zo niets weg.”

Cluzona - RBC 0-4 (0-2). 0-1 Randy Elst, 0-2 Gerson Pisas, 0-3 Pisas, 0-4 Elst.

RBC kan terugkijken op een prima paasmaandag. Niet alleen laat het Cluzona kansloos achter, ook ziet het zowel VOAB als TSC verliezen, waardoor de Roosendalers op drie punten komen van de koppositie.

Saillant genoeg wacht volgende week het uitduel bij VOAB, al maakte trainer Ruud Pennings zich kort na afloop nog niet veel zorgen om de aanstaande topper: ,,We moeten gewoon naar onszelf kijken. We willen gewoon alles winnen en dus ook van VOAB.”

Bavel - WSC 2-4 (0-1). 0-1 Mounir Mamaar, 1-1 Sander van Gils, 1-2 Mamaar, 2-2 Van Gils, 2-3 Yorick Hulsman, 2-4 Timmermans.

,,Een waardeloze wedstrijd van onze kant,” vond Bavel-trainer Coen Rijppaert. ,,We leden ontzettend veel balverlies en liepen steeds achter de feiten aan.”

Tilburg - JEKA 0-0.

Bezoekend trainer Ivo van Moergestel baalde: ,,De teleurstelling is groot. Waar de afwerking vorige week meezat, zat het vandaag helemaal tegen, tegen de erg defensieve thuisclub. Het zeer slechte veld hielp ook al niet mee, steeds stuiterde de bal alle kanten op.”

Uno Animo - Beek Vooruit 2-1 (1-1). 1-0 Rick van Loon, 1-1 Flemming Oprel, 2-1 Joris van de Langenberg.

,,Zeker een achttal honderdprocent kansen, maar we missen momenteel gewoon het vertrouwen. Dat moeten we snel opkrikken. De basis, hard werken, is gelukkig wel aanwezig,” aldus Beek Vooruit-trainer Marcel van Helmond.

Roosendaal - VOAB 2-1 (1-0). 1-0 Jur Uitdewilligen, 1-1 Casper van Beers (pen.), 2-1 Koen Plank (pen.).

,,Mooi, nadat we het vorige week lieten liggen,” vond trainer Mark Klippel. ,,In de eerste helft speelden we erg sterk en hadden we de kans verder uit te lopen dan de 1-0. Na rust stal vooral scheidsrechter Franscisca de show. Eerst gaf hij een belachelijke strafschop aan VOAB, om in de slotminuut ook ons een cadeautje te geven. Yorick van der Heijden stapte op de bal, maar er werd een strafschop gezien in de struikelpartij. Daarna haalden zij ook nog eens een inzet van Kevin Jurgens van de lijn.”

Madese Boys - Kruisland 0-1 (0-0). 0-1 Remco van de Riet.

De thuisclub had nog een appeltje te schillen na de 14-0 pandoering op de openingsdag. ,,Ze hadden inderdaad het huiswerk gedaan,” vond trainer John Taks. ,,Toch speelden wij tot ons doelpunt uitstekend met enkele aardige mogelijkheden, maar verder stuitten we steeds op het organisatorisch sterk en erg compact spelende Made. Ik heb echter nooit het idee gehad dat we punten zouden laten liggen. Na de 0-1, evenals vorige week van het hoofd van Van de Riet, gingen zij overal één op één spelen en kwamen we niet echt meer aan voetballen toe.”

De thuisclub was de enorme dreun van de openingsdag nog niet vergeten en gaf alles wat het had. ,,Van dit verlies was ik kort na afloop echt ziek,” vond Madese Boys trainer Dion Schuurmans. ,,Natuurlijk voetballen zij een stuk makkelijker, maar gezien de spirit in ons team zijn we echt op de goede weg.”