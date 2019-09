RBC pakte negentien jaar geleden op sensationele wijze historische eredivisiezege

Zondag hoofdklasse B Halsteren kan leven met gelijkspel bij Meerssen

8 september Halsteren is er niet in geslaagd om Meerssen in eigen huis opzij te zetten. De formatie van Erwin de Nijs bleef in Zuid-Limburg steken op 1-1. De Halsterse coach had na afloop vrede met het gelijkspel. ,,Door de jaren heen heeft Halsteren het hier moeilijk gehad. De uitslag is een goede afspiegeling van de kansenverhouding.”