RBC pakt periodetitel na duur puntenverlies van Zundert

zondag 3ANiet Zundert, maar RBC is winnaar van de eerste periodetitel geworden. In een ondermaats duel wist de thuisploeg niet voorbij tegenstander Hoeven te komen: 0-0. Daardoor ging RBC met het nacompetitieticket aan de haal.

Het plan van Zundert ontvouwde zich al snel. Het sterke middenveld, bestaande uit Tim Goethals, Fabian Nelemans en flankspelers Olivier van Hassel en Tjeu van der Heijden, moest het overwicht omzetten in grote mogelijkheden voor aanvallers Tim Englebert en Mike Daemen. Hoeven had echter haar huiswerk goed had gedaan en wist, zeker voor rust, de tegenstander ver buiten de eigen zestien wist te houden.

Volledig scherm Van middenvelders zoals Tim Goethals had het gevaar moeten komen in Zundert. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Volledig scherm Hoeven-aanvoerder Jurgen Pertijs krijgt de bal achter zich bij een gevaarlijke vrije trap van Zundert. Niet veel later kan de captain wegwerken. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Het drassige veld, de nadrukkelijk aanwezige scheidsrechter en de soms zichtbare zenuwen bij Zundert maakten de wedstrijd nooit echt aantrekkelijk voor de neutrale toeschouwer. Tel daar, zij het met momenten, een sterk staaltje verdedigen van Hoeven erbij op en de frustrerende middag van Zundert is compleet.

Volledig scherm Cyriel van der Veen (rechts) controleert de bal met Zundert-verdediger Steven Braspenning in zijn rug. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Volledig scherm De verdediging van Hoeven hield zich uitstekend staande in Zundert. Hier is Sven Kokke tegenstander Tim Goethals te slim af. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Het duurde maar liefst 23 minuten eerdat Zundert voor het eerst dicht bij iets wat op een doelpoging leek. Een voorzet vanaf de linkerkant draaide in, maar Englebert kwam een voetlengte te kort om de bal tegen de touwen te schieten.

Ook na rust waren de kansen schaars in Zundert. Door de ontstane pollen op het veld was goed voetballen haast onmogelijk. Thuisploeg Zundert speelde hier op in door het aanvalsduo, in de laatste twintig minuten versterkt door verdediger Dennis Verheijen, door de lucht aan te spelen. Steven Braspenning was er nog het dichtste bij, maar zijn kopbal ging rakelings over de lat.

,,We misten vier basisspelers en hadden zodoende een vrij jong elftal”, legde Hoeven-trainer Eric Koenraads uit. ,,Mijn jongens voerden hun opdracht uitstekend uit, we wilden het middenveld, dat vaak werd versterkt met een vijfde man, onschadelijk maken. Daarin slaagden we zeker. Ik vond niet dat we aanspraak maakten op meer dan een gelijkspel, voor de getoonde strijd kon ik zeker leven met dit punt.”

Volledig scherm Dennis Verheijen (links) werd in de slotfase nog in de voorhoede geposteerd om voor dreiging te zorgen. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Zundert-trainer Jack Sweres baalde achteraf. ,,Het kwam er allemaal niet uit, zonde dat we zo de periodetitel lieten lopen. Het had, zeker in deze competitie, bijzonder goed uitgekomen als we hem al op zak hadden.”