RBC pakt derby en is de trots van Roosendaal, winnende goal Gastel-speler ‘rijp voor Studio Sport’

zondag 3ARBC mag zich voorlopig de trots van Roosendaal noemen. De stadionclub versloeg stadsgenoot RKVV Roosendaal met duidelijke cijfers in de derby: 3-0. Schijf is in 3A hekkensluiter af na de overwinning tegen MOC’17.

RBC - Roosendaal 3-0 (1-0). 32. Tarfit Anwar (pen.) 1-0, 81. Jeroen Molenaar 2-0, 90. Marouane Hamdouna 3-0.

Zowel Henk Vos als Peter Sweres deden hun best te benadrukken dat de derby tussen RBC en Roosendaal een wedstrijd als een andere is. De publieke belangstelling (zo’n 500 toeschouwers) en de vreugde-uitbarsting bij de RBC-spelers na de 2-0 vertelden een ander verhaal. RBC kwam op eigen veld nauwelijks in de problemen zorgde zelf met verzorgd veldspel voor veel gevaar. Dat leidde na ruim een halfuur spelen tot een strafschop. Jaimy Bakkenes kwam veel te laat met zijn tackle. De strafschop was terecht, maar dat Bakkenes, in het verleden nog actief voor de proftak van RBC, op het veld mocht blijven staan was onbegrijpelijk. Anwar Tarfit verzilverde de elf meter.

Net toen Sweres Bakkenes het teken gaf om mee naar voren te gaan, besliste Jeroen Molenaar (zoon van Roda JC-trainer en ex-RBC-speler Robert) de wedstrijd met een bekeken kopbal in de verre hoek. De kans op de aansluitingstreffer werd daarop door Tom van der Borst gemist. Linksback Marouane Hamdouna bepaalde de eindstand op 3-0.

SC Gastel - VVR 2-1 (1-1) 1-0 Sjoerd van den Eijnden, 1-1 Stef Daemen, 2-1 Van den Eijnden.

Gastel-trainer Johan van Batenburg had zijn elftal niet goed zien spelen. “De gelukkigste heeft gewonnen. VVR heeft de kansen zeker ook gehad. Maar de winnende van Van den Eijnden was rijp voor Studio Sport.”

SAB - Steenbergen 1-1 (0-1) 0-1 eigen doelpunt, 1-1 Joris van de Lande.

Marco Ernest, trainer van Steenbergen: “Geen best duel van beide kanten. Ik was tevreden over ons spel. Wel heel zuur dat SAB gelijkmaakt met een pure buitenspelgoal. SAB drong in tweede helft wel aan, wij gokten op de counter.”

Schijf - MOC ‘17 1-0 (1-0) 1-0 Dennis van Nijnatten.

Schijf-trainer Cees van Beers: “Lekker deze zege. De eerste na drie gelijke spelen. Dit was een prestatie van het collectief.” Zijn collega van MOC’17, Theo Ducaneaux, was minder verheugd. “We hebben ons overwicht niet kunnen uitdrukken in doelpunten. We hebben misschien wel tien kansen gehad.”

Victoria ‘03 - Philippine 2-4 (1-2) 0-1 Sebastiaan de Meijer, 1-1 Faris Ouaddaf, 1-2 Sander de Dobbelaere, 1-3 De Meijer, 2-3 Ouaddaf, 2-4 De Meijer.

Ronald van Oeveren, trainer van Victoria, had een goede tegenstander gezien. “En wij waren niet top vandaag. We maakten teveel foutjes,” zei hij.