RBC ondanks nederlaag periodekampioen, UVV'40 veilig

zondag 3a'Waar twee honden vechten om één been, loopt de derde ermee heen'. Dat spreekwoord gold in de zondag derde klasse A. Victoria'03 en Roosendaal speelde gelijk, waarna Philippine met de belangrijke derde plaats ervandoor ging. Onderin handhaafde UVV'40 zich in een rechtstreeks duel tegen Hontenisse.

Victoria'03 - Roosendaal 3-3 (1-1) 1-0 Bjorn Verwater, 1-1 Thijs de Wit, 2-1 Oguzhan Kazanci, 2-2 en 2-3 (penalty) Jaimy Bakkenes , 3-3 Sjoerd Renne.

Beide ploegen moesten winnen om de nacompetitie, in strijd om promotie naar de tweede klasse, af te dwingen, dat lukte niet. Philippine is de lachende derde.

Volgens Victoria'03-trainer Ronald van Oeveren was de wedstrijd een ware slijtageslag. ,,Het laatste kwartier was vrij heftig. Bij ons werd een zuivere goal afgekeurd bij een stand van 2-1. De scheidsrechter kon het niet meer bijbenen in het slot. We pissen nu allebei naast de pot, want Philippine gaat de nacompetitie in", zei van Oeveren.

Trainer Peter Sweres was niet te spreken over de arbiter. ,,Deze man boorde ons gewoon de nacompetitie door de neus. Hij had de wedstrijd in de slotfase totaal niet meer in handen."

RBC - Hoeven 1-2 (1-1) 1-0 Huub Schuit, 1-1 Jim Franssen, 1-2 Erwin Roks.

,,Het was een onterechte nederlaag in deze wedstrijd", zag RBC-trainer Danny Mathijssen, ,,maar we moeten ons nu focussen op Unitas'30", aldus Mathijssen. Volgende week speelt RBC één wedstrijd om door te gaan naar de volgende ronde van de play-offs, uit tegen Unitas'30 uit Etten-Leur.

Terneuzen - SC Gastel 1-2 (1-1) 0-1 Bart Aarssen, 1-1 Said Bouzambou, 1-2 Richard Hamers.

Steenbergen - Groen Wit 5-1 (0-1) 0-1 Halil Özturk, 1-1 Enzo den Haak, 2-1 en 3-1 Jordy Dam, 4-1 Groen Wit (eigen doelpunt), 5-1 Bart Heshof.

Philippine - FC Bergen 6-2 (4-1) 1-0 Sander de Dobbelaere, 1-1 Ricky Bergmans, 2-1 Ruben van der Meulen, 3-1 De Dobbelaere, 4-1 Robin Praet, 4-2 Jeffrey Franken, 5-2 Marik Waterman, 6-2 Van der Meulen.

UVV'40 - Hontenisse 3-3 (1-2) 0-1 Tom Rijk, 0-2 Rob de Pooter, 1-2 Sjoerd den Dekker, 2-2 Roy Cremers (eigen doelpunt), 3-2 Rolf Snepvangers, 3-3 Rijk.

Eén punt was genoeg voor UVV'40 om zich te handhaven. De ploeg van trainer Johan Gabriëls keek al vroeg tegen een 0-2 achterstand aan. ,,Een horrorstart", blikte de trainer terug.

Toch wist de groene brigade uit Ulvenhout de achterstand om te buigen naar een 3-2 voorsprong. De gelijkmaker van de Zeeuwen was voor de statistieken, want UVV'40 verzekerde zich als promovendus van nog een seizoen in de derde klasse.