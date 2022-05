RBC morst twee punten bij Madese Boys, doelpuntloze slijtageslag bij Roosendaal - Cluzona

zondag 2ERBC liet zondag twee punten liggen in de promotiestrijd bij laagvlieger Madese Boys, 1-1. Kruisland gaat intussen vol voor de vierde plaats, of de laatste periodetitel, om nacompetitie veilig te stellen. Tilburg werd daar het slachtoffer van, 3-6.

Madese Boys - RBC 1-1 (0-0). 0-1 Eigen doelpunt, 1-1 Rick de Bruijn.

RBC lijkt zich te kunnen gaan richten op de nacompetitie. Door het puntverlies is de achterstand op VOAB opgelopen naar acht punten, met nog drie duels voor de boeg. In Made was RBC wel de betere maar was het niet bij machte de compacte thuisploeg pijn te doen. Er was een eigen doelpunt na een actie van Randy Elst nodig om op voorsprong te komen. Na de onverwachte gelijkmaker gooide RBC alles op de aanval, met aan beide zijden volop mogelijkheden op een tweede treffer, maar de 1-1 bleef op het bord. ,,Het grootste compliment was de teleurstelling bij de spelers na afloop, dat ze ‘slechts’ hadden gelijkgespeeld tegen RBC, terwijl je daar op voorhand natuurlijk voor tekent”, vond Madese Boys-trainer Dion Schuurmans.

Tilburg - Kruisland 3-6 (0-4). 0-1 Ayoub Boudouch, 0-2 Faris Ouaddaf, 0-3 Gregory Ott, 0-4 Mitchell Ott, 0-5 Boudouch, 1-5 (pen.) en 2-5 (pen.) Alhaji Bangura, 3-5, 3-6 Jeremy Goveia.

,,Ondanks de 0-4 voorsprong bij rust was het toch een pittige eerste helft”, vond Kruisland-trainer John Taks. ,,Na rust controleerden we, kwamen we op 0-5, maar kregen we in korte tijd twee strafschoppen tegen. Nadat zij nog terugkwamen tot 3-5 maakte Goveia snel de 3-6 waardoor het beslist was.” Ondanks de riante uitgangspositie richting nacompetitievoetbal rekende Taks zich nog niet rijk: ,,Volgende week wacht met TSC een erg lastige tegenstander. We moeten gewoon geconcentreerd blijven om de nacompetitie via de periode of de eindstand te bereiken.”

JEKA - VOAB 1-2 (0-0). 1-0 Disney Cecilia, 1-1 Stijn van Laarhoven, 1-2 Daan Simonse.

,,Tevreden over het veldspel, chagrijnig over het resultaat”, aldus JEKA-trainer Ivo van Moergestel. ,,Dit is zo gestolen en onverdiend, we kwamen dik verdiend op 1-0, maar na de 1-1 in de 80ste minuut hinkten we niet voor het eerst dit seizoen op twee gedachten.”

WSC - Beek Vooruit 1-0 (1-0). 1-0 Yorick Hulsman.

Bezoekend trainer Eric van de Wiel was reëel na afloop: ,,Terecht verlies, na een matige partij van onze kant. Alle goede bedoelingen en motivatie ten spijt liep het gewoon niet. Nog drie finales om ons te redden, ik heb er alle vertrouwen in.”

TSC - Uno Animo 5-0 (5-0). 1-0 Tim Rubenkamp, 2-0 Ryan Snoeren, 3-0 Bas Blokdijk, 4-0 Snoeren, 5-0 Tom Rijvers.

,,Een goede start met twee vroege doelpunten, daarna bleef het goed lopen. Na rust stonden zij compacter, kregen we nog wel kansjes maar de score veranderde niet meer”, keek TSC-trainer Ad Looijmans terug.

Bavel - Rijen 1-3 (0-2). 0-1 Gijs van den Berg, 0-2 Freek Trommelen, 0-3 Yassin Ben Messaoud, 1-3 Niek Akkermans.

Bavel-trainer Coen Rijppaert: ,,We hebben onze stinkende best gedaan, raakten enkele keren de lat, maar uiteindelijk was Rijen de betere. Rijen-trainer Freddy Kruijs was het daarmee eens: ,,De druk is er bij ons af, dus we speelden met wat invallers. Toch wonnen we eenvoudig, zonder echt diep te zijn gegaan.”

Roosendaal - Cluzona 0-0.

Het was genieten op sportpark Hulsdonk in Roosendaal. Volop zon, hoge temperaturen, een buitenbar en barbecue droegen bij aan een prima sfeer. En oh ja, er werd ook nog gevoetbald, al leek dat vooral op een voorprogramma op het hoofdmenu. Roosendaal en Cluzona maakten er geen hoogstaand duel van en sloten af op 0-0. Een puntje waar beide trainers best mee konden leven. ,,De uitslag lijkt me terecht ja”, aldus Roosendaal-trainer Mark Klippel.