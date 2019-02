RBC loopt weg bij concurrenten, Gastel wint opnieuw Halderbergse derby

zondag 3AKoploper RBC klopte in eigen huis nummer twee HVV’24 en zag achtervolger Roosendaal eveneens punten verspelen. Schijf haakte aan na de ruime zege op Clinge. In de Halderbergse derby knokte Gastel zich voorbij Victoria'03.

RBC - HVV’24 5-2 (3-1) 1-0 Mujib Yaqoubi, 1-1 Lamine Tew, 2-1 Yaqoubi, 3-1 Adnane Samra, 3-2 Tew, 4-2 Yaqoubi, 5-2 Marouane Hamdoune.

RBC-trainer Henk Vos vond de overwinning meer dan verdiend. ,,We kwamen geen moment in gevaar. Voor Mujib was het een opsteker dat hij een fantastische hattrick maakte.”

Schijf - Clinge 6-1 (4-0) 1-0 Rob Adriaensen, 2-0 Erik Broos, 3-0 Dennis van Nijnatten, 4-0 Broos, 5-0 Ardin van Nijnatten, 6-0 D. van Nijnatten, 6-1 .

,,We zetten de lijn van de afgelopen weken voort”, stelde Schijf-coach Cees van Beers. ,,Het grote verschil was dat we nu wél scoorden. Al had het makkelijk 10-1 kunnen worden.”

Roosendaal - Steenbergen 3-3 (1-3) 1-0 Wesley van Zundert, 1-1 Enzo den Haak, 1-2 Wouter Merkx, 1-3 Xander Burggraaf, 2-3 Van Zundert, 3-3 Toni Ngombojoao.

Steenbergen-trainer Marco Ernest was verrast door de formatie van Roosendaal. ,,Ik moest noodgedwongen wisselen. We scoorden vlak voor tijd nog een zuiver doelpunt, maar op appèl van een groep supporters keurde de scheidsrechter hem alsnog af.”

Virtus - Philippine 3-1 (2-1) 1-0 Ahmed Ismaili, 2-0 Tom Kwaaijtaal, 2-1 Joey Walhout, 3-1 Kwaaijtaal.

,,Tom Kwaaijtaal was de ‘man of the match’”, beoordeelde Virtus-trainer Jorco de Kok. ,,Een opsteker voor heel de ploeg na een moeilijke fase. Nu is het aan ons om weg te lopen van de onderste plaatsen.”

SAB - MOC’17 2-2 (0-2) 0-1 en 0-2 Sander Remery, 1-2 (pen.) en 2-2 Joris van de Lande.

,,In de eerste helft was het eenrichtingsverkeer, het had zomaar 0-8 kunnen staan”, aldus MOC’17-trainer Ardian Lekaj. SAB-trainer Meinder Dijkstra was het daar niet mee eens. ,,Ik was zeker niet trots op onze eerste helft, maar op basis van de tweede helft verdiende mijn ploeg een compliment. Na de 2-2 zat er meer in voor ons, maar over negentig minuten gezien koesteren we het punt.” Lekaj zorgde vlak voor tijd nog voor een opstootje. ,,Het gebeurde in het heetst van de strijd en was inderdaad onnodig”, aldus de interim-trainer van MOC'17.

Gastel - Victoria’03 3-1 (1-0) 17. Richard Hamers 1-0, 55. Robin Dierks 2-0, 87. Nemanja Pejovic 2-1, 90. Dierks 3-1.

Met twee ploegen die naar een zege snakten, was de Halderbergse derby tussen Gastel en Victoria’03 op voorhand al een beladen wedstrijd. Scheidsrechter Ramcharan ging dan ook met de nodige administratie naar huis. De Halderbergse derby tussen Gastel en Victoria’03 was een felle wedstrijd met een aantal flinke overtredingen. Twee keer trok de arbiter een rode kaart naast een handvol gele kaarten.

Eerst mocht spits Adje Wagemakers na een uur spelen inrukken na twee identieke overtredingen. Vlak voor tijd werd Gastel-spits Sjoerd van den Eijnden getorpedeerd door Victoria'03-verdediger Ricardo de Wit. ,,Gelukkig tilde ik net op tijd mijn been op, anders had het zeker erger geweest”, aldus Van den Eijnden terwijl hij zijn schaafwonden liet zien.”

Volledig scherm Gastel-spits Sjoerd van den Eijnden liep enkele schaafwonden op zijn kuitbeen op tegen Victoria'03. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Gastel had eerder al de wedstrijd in het slot kunnen gooien. Na een kwartier spelen had linksback Richard Hamers zijn ploeg op voorsprong gezet. Hamers kreeg iets teveel ruimte aan de linkerkant, twijfelde geen moment en schoot hard binnen in de korte hoek: 1-0. De 2-0 kwam van Robin Dierks nadat hij een voorzet van Matthijs Nagtzaam nagenoeg perfect over de Oudenbossche verdediging zag vallen. Gastel-verdediger Harm Lambregts liet het echter na om tien minuten voor tijd een penalty te verzilveren.

Met negen man lukte het Victoria’03 wat het in de ruim 87 minuten daarvoor niet lukte: scoren. Een rebound werd door verdediger Nemanja Pejovic van dichtbij binnengeschoten. ,,Daarna was het zeker bibberen”, vertelde Gastel-trainer Johan van Batenburg. ,,Als een tegenstander zo laat terugkomt op 2-1, dan kan je, ongeacht het niveau en hoeveel spelers er op het veld staan, alleen maar hopen dat je de zege over de streep trekt.”