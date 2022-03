RBC, Kruisland en Levchenko zetten zich in voor Giro 555: ‘Ik kan het wel uitschreeuwen van machteloosheid’

Hij versloeg RBC als speler van FC Groningen in augustus 2005 met 1-0. Dat is de enige link die Evgeniy Levchenko met de club heeft. Morgen volgt een nieuwe, bijzondere ontmoeting: de Roosendalers zamelen geld in voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en stichting Breath Nederland, waar de oud-profvoetballer bestuurslid van is. De eerste selectie van RBC speelt tegen Kruisland in een speciaal voor het goede doel ontworpen shirt: in de kleuren van Oekraïne, met de tekst No War voorop en Giro555 op de achterkant. De shirts worden na de wedstrijd geveild voor het goede doel.