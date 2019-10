RBC krijgt pas laat loon naar werken en deelt koppositie met Victoria'03, Terneuzen en Gastel

zondag 3ARBC dankte in Oud Gastel haar jeugdspeler Imad Bouda el Koubai. Met een late rake kopbal bezorgde hij zijn ploeg drie broodnodige punten: 0-1. De drie punten zorgden ervoor dat de Roosendalers de koppositie weer mogen delen. Hoeven, dat een wedstrijd minder speelde, kan nog over het viertal koplopers heen als het de inhaalwedstrijd wint.

DSE - MOC’17 3-2 (2-1) 1-0 Kjell Hendrickx, 2-0 Pieter Foesenek, 2-1 Hein Loman, 2-2 Wassim Chetbi, 3-2 Pjotr Hendrickx.

,,Ik zeg het niet graag, maar scheidsrechter Mathon naaide ons bewust een oor aan”, was MOC’17-trainer Ger Musters stellig. ,,Voor rust hadden wij de 3-0 moeten maken”, vond DSE-trainer Willem Lambregts. ,,Dat deden we niet, na rust leken we goed weg te komen met een punt.” Twee rode kaarten volgden voor MOC’17, waarna Pjotr Hendrickx de 3-2 scoorde. ,,Meters buitenspel”, oordeelde Musters. ,,Ook de tweede gele kaart van Loman sloeg nergens op, die kreeg hij omdat hij vroeg waarom de scheids floot.”

Terneuzen - Schijf 1-0 (0-0) 1-0 Jahrdell Constansia.

Schijf-trainer Jan Hereijgers zag Terneuzen-trainer Daan Eikenhout nog voor de wedstrijd afscheid nemen van zijn ploeg. ,,Desondanks speelden ze zoals ik het verwachtte. Over negentig minuten gezien verloren we terecht. Vlak voor hun doelpunt misten wij een grote kans.”

Hoeven - Steenbergen 4-0 (2-0) 1-0 Rick Braspenning, 2-0 Jurgen Pertijs, 3-0 Cyriel van der Veen, 4-0 Braspenning.

Na drie gelijkspellen was de zege volgens Hoeven-trainer Eric Koenraads nodig. ,,Ik zag de gedrevenheid en het positieve voetbal van mijn spelers zoals ik ook tijdens het kampioensjaar zag.” Steenbergen-trainer Robin Borremans was realistisch. ,,Hoeven was een maatje te groot.”

Victoria’03 - Zundert 0-1 (0-0) 0-1 Tim Goethals.

Zundert-trainer Jack Sweres sprak van een verdiende zege. ,,De eerste helft waren we heer en meester. Na de 0-1 ging Victoria’03 logischerwijs opportunistischer spelen. Het veld van Victoria’03 was veruit het beste veld wat ik in tijden had gezien.”

Steen - VVR 4-4 (2-2) 0-1 Joris van den Ham, 1-1 Marvin de Beule, 2-1 Rody van der Linden, 2-2 Jolan Gooskens, 3-2 Kenneth Dankaert, 3-3 Maarten Adriaensen, 3-4 Gooskens, 4-4 Michiel Standaert.

VVR-trainer Mark Schuiten zag een ‘knotsgekke wedstrijd’. ,,We gingen te gehaast met het spel van Steen mee. De vier tegendoelpunten waren onnodig, maar het overkwam ons wederom wel.”

Gastel - RBC 0-1 (0-1) 0-1 Imad Bouda el Koubai.

Koploper Gastel was in eigen huis tegen RBC geen schim van wat het in de eerste vijf wedstrijden van de competitie liet zien. In de eerste helft overleefde de ploeg van trainer Johan van Batenburg een kansenregen van de gasten.

De eerste helft herhaalde RBC wat het eerder dit seizoen al meerdere malen liet zien. De ploeg had overwicht en veruit de beste kansen, maar kon de kansen niet tot doelpunt promoveren. Na rust vloeiden (eveneens niet voor het eerst dit seizoen) de krachten weg bij RBC. Een wake-upcall vlak na rust volgde via een afgekeurd buitenspeldoelpunt van Richard Hamers, maar ook dat kon de aanvallende intenties bij beide ploegen niet echt aanwakkeren na rust.

,,Daarna probeerden we zolang mogelijk het geloof in een goede afloop te houden”, vertelde Gastel-trainer Johan van Batenburg. ,,Ondanks dat het niet onze wedstrijd was, stond het nog altijd gelijk. Als het niet goed kon, dan maar lelijk. Helaas voor ons viel de bal aan de andere kant binnen.”

Een afgemeten vrije trap van Anwar Tarfit viel goed voor invaller Imad Bouda el Koubai. De jeugdspeler torende boven iedereen uit en verschalkte Gastel-doelman Doomen door tegendraads in de verre hoek te koppen: 0-1. Gezien de losgekomen emoties op de bank bij RBC waren het drie zeer belangrijke punten.