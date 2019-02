RBC klopt Roosendaal in déjà vu, MOC’17 walst over Schijf heen

Steenbergen - SAB 5-2 (2-2) 0-1 en 0-2 Rhomar Boudzra, 1-2 Stijn Heideman, 2-2 Tom van Riesen, 3-2 Mike de Hoog, 4-2 Enzo den Haak, 5-2 Heideman.

,,We waren ontzettend slordig en leden veel balverlies”, stelde Steenbergen-trainer Marco Ernest. ,,En dat kwam volledig door SAB”, vulde SAB-trainer Meindert Dijkstra aan. ,,Het klinkt misschien raar, maar ik gaf mijn ploeg in de kleedkamer een compliment voor het vertoonde spel. We hadden een sterke viermansverdeiging met twee controleurs daarvoor waar Steenbergen het moeilijk mee had. Steenbergen scoorde vier keer vanuit een standaardsituatie waarbij we iets teveel ruimte weggaven, daar moeten we echt nog aan werken.

Roosendaal - RBC 1-2 (1-0) 26. Wesley van Zundert 1-0, 67. Levy Schotel 1-1, 80. Mujib Yaqoubi 1-2.

,,Een zure nederlaag”, stelde Sweres na afloop. ,,Vlak voor de 1-2 had Wesley van Zundert de 2-1 kunnen scoren. De achterstand bedraagt nu weliswaar zes punten, maar met nog tien wedstrijden te gaan kan er van alles gebeuren.”

Zo'n tien minuten voor tijd ging Roosendaal-doelman Roy de Weert in de fout na een ogenschijnlijk slappe inzet van Mujib Yaqoubi. De spits van RBC kapte naar binnen, raakte de bal niet volledig, maar zag door een vervelende stuit de bal achter de grabbelende doelman in het doel rollen. ,,Nee, het is zeker niet mijn mooiste doelpunt qua uitvoering”, lachte Yaqoubi na afloop. ,,Maar de belangrijkste was het misschien wel. Een doelpunt is een doelpunt. Voor mij maakt het niet veel uit hoe de bal erin gaat, als we maar scoren.”

Roosendaal en RBC hielden elkaar lang in evenwicht. Totdat spits Wesley van Zundert, vorig seizoen nog uitkomend voor RBC, de bal controleerde na een uitstekende pass en hem langs RBC-doelman Joeri Leest prikte: 1-0.

Volledig scherm © Pix4Profs/ Ramon Mangold

In de tweede helft bracht RBC-trainer Henk Vos met Levy Schotel schwung in zijn ploeg. Het elftal leefde op, wat resulteerde in een legio aan kansen. Wat volgde was de gelijkmaker van diezelfde Schotel. Mujib Yaqoubi zorgde met de 1-2 voor de drie punten voor koploper RBC. Roosendaal eindigde het duel met tien man na een tweede gele kaart voor de sterk spelende vleugelaanvaller Siebe Pal.

Henk Vos bleef de rust zelve na de late matchwinner van Yaqoubi. ,,Omdat titelkandidaat HVV’24 van periodekampioen Terneuzen verloor, hebben we nu even lucht bovenin. Gemakkelijk ging het vandaag, net als in de bekerwedstrijd, zeker niet. Na de 1-1 hadden beide ploegen genoeg kansen om de winnende te maken. Het zijn voor ons uiteraard drie zeer belangrijke punten, we kunnen met een gerust hart naar Goes voor het bekerduel tegen SSV’65. “

Clinge - Virtus 1-2 (1-1) 1-0 Sven d’Hooge, 1-1 Thomas Dusseldorp, 1-2 Danny Oomen.

,,Een overwinning van het collectief”, prees Virtus-trainer Jorco de Kok zijn ploeg. ,,Met een geweldige vrije trap in de kruising schoot Danny Oomen ons op 1-2.”

Philippine - Victoria’03 4-2 (3-0) 1-0 Yannick Vanhijfte, 2-0 Victoria’03 (e.d.), 3-0 Amidu Tanko, 4-0 Sebastian de Meijer, 4-1 Nemanja Pejovic, 4-2 Dennis Tevel.

Victoria’03 miste vier basisspelers wegens blessures en schorsingen en betaalde daarvoor de rekening in Zeeuws-Vlaanderen. Al vroeg keek de ploeg van trainer Ronald van Oeveren tegen een 3-0-achterstand aan. De laatste overwinning van Victoria’03 dateert alweer van eind december.

VVR - Gastel 0-1 (0-1) 0-1 Jurgen Buuron.

Op een moeilijk bespeelbaar veld ging VVR onderuit. ,,Er heerste een teleurgesteld gevoel na afloop”, zag VVR-trainer Kees Daemen. ,,We hebben echt alles geprobeerd, ik kan mijn ploeg alleen verwijten dat ze de eerste helft matig hebben gespeeld.” Beide trainers deelden een compliment uit aan Coert Doomen, de doelman van Gastel. ,,Hij stopte een goed ingeschoten strafschop van Hassan Kasim en had daarvoor ook al een vrije trap van Kasim uit de kruising geplukt. Hij zorgde zeker weten voor de drie punten van Gastel”, aldus Daemen.

MOC’17 - Schijf 5-1 (1-1) 9. Dennis van Nijnatten 0-1, 17. Sander Remery 1-1, 57. Rick Willigers 2-1, 59. Willigers 3-1, 62. Gino Pieter 4-1, 85. Gijs van Wijnmaalen 5-1.

Het was een botsing van speelstijlen in Bergen op Zoom, de rasvoetballers van MOC ‘17 tegen het collectief van Schijf. De reacties van de trainers gaven dat mooi weer. ,,We moeten plezier maken”, zei MOC-trainer Ardian Lekaj na afloop. ,,Wij moeten als collectief op het veld staan, anders kunnen we het geen enkele tegenstander lastig maken”, aldus Cees van Beers namens Schijf.

Volledig scherm Rick Willigers (midden) scoorde tweemaal in drie minuten voor MOC'17. © pix4profs/petervantrijen

Schijf begon goed aan de wedstrijd en de eerste kans was meteen raak. Dennis van Nijnatten schoot overtuigend binnen. Daarna zakte Schijf als een kaartenhuis in elkaar. ,,We dachten er te gemakkelijk over”, reageerde Schijf-trainer Cees van Beers. ,,In de rust ging ik flink tekeer, want ik zag het verkeerd gaan.”

Terwijl de mentaliteit van de rood-gelen juist hun sterke punt is, verloren ze door een gebrek daar aan. Nog voor rust kwam MOC ‘17 op gelijke hoogte, na de pauze nam de thuisploeg pas echt afstand. Door heerlijke combinaties en doeltreffende uithalen liep de score op naar 5-1.