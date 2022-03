RBC klopt Kruisland in topper in het teken van Oekraïne: ‘Het was een mooie dag’

NO WAR prijkt er groot op de shirts van de thuisploeg, voor de gelegenheid spelend in de kleuren van Oekraïne. De derby en topper RBC - Kruisland stond in het teken van geld ophalen voor het goede doel. Evgeniy Levchenko was er speciaal voor naar Roosendaal gekomen en had de aftrap verricht. De verkoop van loten en de veiling van de shirts leverde in totaal 24.350 euro op. Het was alleen daarom al een geslaagde zondag.