RBC in blessuretijd voorbij JEKA

RBC – JEKA 3-1 (1-1). 1-0 Gerson Pisas, 1-1 Douwe Zeegers, 2-1 Randy Elst, 3-1 Giovanni Moerland.

RBC-trainer Ruud Pennings keek tevreden terug op de wedstrijd: ,,We hebben goed gespeeld vanavond. We vergeten alleen al eerder de 2-0 te maken, op het moment dat Moerland die wel leek te maken werd die afgekeurd. Na rust hadden we het initiatief, vaak was het nèt niet, maar we zijn blijven knokken met de in mijn ogen verdiende winst als resultaat”. Ook Perry Bierkens en in het laatste half uur vooral Brian Kruf waren dichtbij een eerdere beslissing in het voordeel van de Roosendalers.

Jeroen de Rijke, assistent-trainer van JEKA, die de door privé-omstandigheden de deels afwezige Ivo van Moergestel verving, was ondanks het verlies trots op de prestatie van zijn team: ,,Een zware domper om, net als tegen WSC, in blessuretijd alsnog te verliezen. We zijn hierheen gekomen om te voetballen, wilden ons niet ingraven, en ik vind dat we daar ondanks enkele invallers uitstekend in geslaagd zijn. Het was een genot om te zien wat wij vandaag brachten, we kunnen alleen maar trots zijn. Vooral in het eerste kwartier kregen we enkele dotten van kansen, na rust probeerden we met veel passie het punt binnen te slepen. Extra zuur dat het dan in blessuretijd opnieuw mis gaat”.