RBC herstelt in maatschappelijk shirt achterstand tegen Cluzona, doelpuntenregen bij Beek Vooruit

Roosendaal - TSC 2-3 (1-2). 0-1 Tom Rijvers, 1-1 Kilian Schaap, 1-2 Tim Rubenkamp, 2-2 Koen Plank, 2-3 Marnix van de Velden.

TSC-trainer Ad Looijmans noemde zijn team de gelukkigste van de twee. ,,Voor rust hadden wij het beste van het spel, al creëerden we weinig. Daarna werd er met het slechte weer wat meer gevraagd dan goed voetbal. Op inzet en strijd trokken we de winst naar ons toe.”

,,In de eerste helft had TSC, een goed voetballende ploeg, wat meer balbezit”, vertelde Roosendaal-trainer Mark Klippel. ,,Zelf brachten we te weinig in balbezit, aannames gingen moeizaam, waardoor we het moeilijk hadden langdurig balbezit te houden.”

Beek Vooruit - Uno Animo 5-5 (0-3). 0-1 Bodie Scholten, 0-2 Danny Kuijpers, 0-3 en 0-4 Scholten, 1-4 Joost Schalk, 2-4 Flemming Oprel, 3-4 Loek Schalk, 4-4 Joost Schalk, 5-4 Joris Peeters, 5-5 Bryan van der Loo (pen.).

Beek Vooruit-trainer Marcel van Helmond ontbrak door een positieve coronatest. Van afstand kon hij het duel volgen. ,,Ik hink op twee gedachten. Blij dat we binnen tien minuten van 0-4 op 4-4, en zelfs 5-4 kwamen, minder blij dat we met een makkelijk gegeven strafschop alsnog de 5-5 om de oren kregen.”

JEKA - Rijen 1-2 (0-1). 0-1 Freek Trommelen, 0-2 Thomas Dols, 1-2 Joris Melis.

JEKA-trainer Ivo van Moergestel baalde van het verlies: ,,De best voetballende ploeg heeft verloren. We drongen Rijen voortdurend ver terug maar verzuimden de vele kansen te benutten. Al na twee minuten stonden we op achterstand maar daar waren we niet van onder de indruk. Mijn complimenten aan de jongens voor het vertoonde spel, hier kunnen we op voortborduren.” Rijen-trainer Freddy Kruijs roemde de weerbaarheid van zijn spelers. ,,Voor rust was JEKA sterker, te mede omdat mijn spelers onder de indruk waren omdat onze doelman kort voor de aftrap met ademhalingsproblemen uitviel. Na rust hadden we het duel eerder in het slot moeten gooien.”

WSC - Madese Boys 6-1 (2-0). 1-0 Nicky van Ooijen, 2-0 Pepijn Vrinten, 3-0 Ruud Stokwielder, 4-0 Job van Es, 4-1 Sven van der Made, 5-1 Soufian Bakkali, 6-1 Vrinten.

,,We kwamen al snel op achterstand en kwamen daarna nooit echt meer in de wedstrijd”, zag Madese Boys-trainer Dion Schuurmans. ,,Nadat onze doelman Sebastiaan de Laat na een ongelukkige botsing met een speler van hen met een, naar later bleek, zware hersenschudding met de ambulance werd afgevoerd, was het helemaal voorbij aan onze kant. Dat maakte een dermate grote indruk op de jonge groep dat de wedstrijd niet belangrijk meer was.”

RBC - Cluzona 3-2 (0-1). 0-1 Tom Blomaard, 0-2 Ruben Maas, 1-2 Gerson Pisas, 2-2 en 3-2 Kenny van der Weg.

Cluzona leek op weg naar een grote stunt door bij titelfavoriet nummer één RBC op een 0-2 voorsprong te komen, maar zag uiteindelijk de individuele klasse van de stadionclub het verschil maken.

De bezoekers kozen inderdaad niet voor sprankelend voetbal, maar het door Van der Sloot uitgewerkte plan werkte uitstekend. Het speelveld werd erg klein gehouden en er werd zo mogelijk meteen druk gezet bij balbezit van RBC. Slechts eenmaal werd de thuisclub gevaarlijk. Een hoekschop glipte door de handen van Cluzona-doelman Nicky Lodiers, die tot zijn opluchting de bal via de voet van Jaimy van der Weg op de paal zag belanden. Cluzona loerde intussen op counters of op stilstaande fases om tot gevaar te komen.

Volledig scherm RBC speelde tegen Cluzona in een maatschappelijk tenue. Clubiconen Rob Penders (links) en Robert Maaskant poseren met het shirt dat geveild wordt voor het goede doel. © Pix4profs/Iman Fase

In de 43ste minuut kwamen de bezoekers via zo'n stilstaande fase op voorsprong. Een indraaiende vrije trap van Daniel Dekker plofte via de borst van Tom Blomaard in het doel van RBC. Kort daarna zwijnde RBC: Jeroen Hack botste tegen Kenny van der Weg met een gekloven en hevig bloedende wenkbrauw tot gevolg. Een tikje van Hack met zijn teen tegen de bal was voldoende geweest om twee medespelers vrij voor RBC-doelman Matthias Deleij te zetten.

RBC-trainer Robert Braber had na de eerste helft genoeg gezien en greep in. Hij bracht met Gerson Pisas en Imran Echambit de nodige creativiteit en dreiging in het veld. ,,We dachten dat we met twee spitsen en veel gevaar via de vleugels het meeste succes konden boeken. Dat werkte niet in de eerste helft. Gelukkig hebben de invallers laten zien dat ze gretig zijn en bleven we spirit tonen. Ik raakte geen moment het vertrouwen in een goede afloop kwijt.”

Volledig scherm Het weer was bar en boos in Roosendaal. Hier versnelt Jaimy van der Weg voorbij Cluzona-speler Paolo Fortunati. © Pix4profs/Iman Fase

Cluzona kreeg steeds meer moeite de gaten dicht te lopen, al kwam RBC in de 47ste minuut nog wel op een 0-2 achterstand. Ruben Maas krulde een vrije trap onhoudbaar achter Deleij. In de 64ste minuut moest Cluzona voor het eerst buigen. Gerson Pisas knikte een hoekschop van Perry Bierkens binnen. De 2-2 van Kenny van der Weg liet slechts zes minuten op zich wachten, waarop hij in de 78ste minuut opnieuw op de goede plaats stond om de 3-2 binnen te koppen.

Cluzona-trainer Marcel van der Sloot was, ondanks de nederlaag, tevreden over de verrichtingen van zijn ploeg. ,,Ik ben trots, maar het is zuur dat we verliezen. We waren hier met een plan naartoe gekomen en dat voerden we uitstekend uit. Natuurlijk heb ook ik een heel romantisch idee van voetbal, maar het is gewoon zo dat RBC en Kruisland in deze competitie op papier alles dik moeten winnen. Daar moet je een manier tegen vinden die past bij je ploeg om het tegen hen op te nemen.”