RBC gaat niet in beroep tegen straf na gestaakte wedstrijd tegen Groen Wit

De aanklager amateurvoetbal legde de ploeg een boete op van 250 euro én een punt in mindering, voorwaardelijk. Aanleiding hiervoor was de uit de hand gelopen wedstrijd tegen Groen Wit. In het schikkingsvoorstel, maandag verstuurd , staat ook dat de wedstrijd zal worden uitgespeeld, waarbij RBC met tien man het duel moet afmaken. Daarnaast mag de teammanager van de Roosendalers tijdens dat restant niet op de bank zitten. Hij mag drie wedstrijden zijn functie niet uitoefenen.

"Het bestuur is het niet eens met de zogenaamde bedreigingen door de RBC-supporters. Daarnaast bevreemdt het RBC dat er sancties volgen voor het gedrag van supporters die zich achter de omheining bevonden, terwijl er in het geheel geen sancties zijn opgelegd voor het feit dat Groen Wit-supporters het veld betraden in de 34ste minuut. Omdat het bestuur absoluut niet het risico wil lopen dat de tuchtcommissie alsnog een zwaardere straf zal opleggen, gaat RBC niet in beroep", staat in het statement op de website.