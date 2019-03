RBC faalt opnieuw vanaf de stip en ligt na penaltysoap uit districtsbeker

zondag derde divisie Dongen houdt stand in Heemskerk en wint eerste duel in 2019

10 maart Het was nog even billenknijpen voor Dongen, maar de eerste overwinning in 2019 is eindelijk een feit. In het Noord-Hollandse Heemskerk werd thuisploeg ADO’20 met 1-2 aan de kant geschoven. Het intikkertje van Rémon Koenen vlak voor tijd bleek goud waard.