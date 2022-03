RBC en TSC gaan in beroep tegen puntenstraf na vechtpartij

Vijf punten aftrek, een boete en een voorwaardelijke verwijdering uit de competitie (met een proeftijd tot het eind van dit seizoen), dat was de strafeis van de tuchtcommissie voor RBC. Voorzitter Ger Deleij heeft aan de leden in een nieuwsbrief laten weten die sanctie aan te vechten.

RBC zwaar gestraft voor aandeel in vechtpartij, ook TSC krijgt punt in mindering

,,Een belangrijke overweging om tegen deze hoge puntenvermindering beroep aan te tekenen is het feit dat de tuchtcommissie aangeeft dat er respect is voor de wijze waarop RBC is omgegaan met het incident met name waar het gaat om de maatregelen die de club direct, zonder pardon heeft genomen”, schrijft hij. Daarmee doelt hij op het feit dat RBC resoluut handelde en afscheid nam van drie spelers die bij de knokpartij betrokken waren.

In gesprek met BN DeStem gaf Deleij eerder al aan dat hij de straf erg zwaar vond. ,,Met name voor de groep die we nu hebben.” In de nieuwsbrief schrijft hij dat de puntenstraf de competitie geweld aandoet. ,,Een kampioenschap zal immers altijd zijn glans verliezen als dat is verkregen door een puntenstraf van de KNVB bij een ander team”, schrijft Deleij.